Lula ameaça hegemonia de Bolsonaro em redes sociais com participação no Flow Podcast

Entrevista teve o maior número simultâneo de espectadores da história do YouTube

A expectativa para a participação do ex-presidente Lula no podcast Flow foi o principal assunto das redes sociais no dia de ontem (18). Canal pioneiro no Brasil em entrevistar políticos no YouTube, apresentado por Igor 3k, o Flow recentemente teve a entrevista com o presidente Bolsonaro como o programa até então de maior audiência simultânea, alcançando 558 mil espectadores.

A participação de Lula na noite de ontem, no entanto, foi surpreendente em audiência desde o início. Nos primeiros 20 minutos, a audiência já registrava o pico de Bolsonaro. Dez minutos após, o petista atraiu mais 100 mil, ultrapassando a marca de 700 mil simultâneos e, às 20h08, bateu a marca de 1 milhão.

E não só comparado com a entrevista do presidente a audiência foi superior. A marca de mais de um milhão de espectadores simultâneos foi um recorde mundial para uma entrevista no YouTube.

Veja quais lives tiveram mais audiência na plataforma:

Tecnologia

Lançamento SpaceX: 4 milhões de acessos simultâneos

Esporte

Fluminense x Flamengo: 3,5 milhões de acessos simultâneos

Música

Marília Mendonça: 3,5 milhões de acessos simultâneos

Entrevista

Flow Podcast – Lula: 1,7 milhão de acessos simultâneos

Faltando 11 dias paras o segundo turno, esses números certamente animam a candidatura do ex-presidente e assustam a equipe de Bolsonaro. As redes sociais sempre foram um ambiente onde Jair surfou sozinho, com mais audiência e engajamento em todas suas aparições, mas tudo indica que essa hegemonia está sendo ameaçada nessa reta final de eleições.

Ontem, Lula cancelou a participação no debate do SBT na próxima sexta (21), deve participar só do debate final na Globo. A aposta deve ser fortalecer nas redes sociais e agendas em grandes centros de votação.

Aguardemos para saber quais impactos dessa live nas intenções de voto e, principalmente, se terá relevância na hora da votação.