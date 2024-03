“Ele fez tudo que fez, porque queria transar comigo”

O que esperar no dia seguinte? As reações pós-encontros podem frustar expectativas, ativar gatilhos ou indicar continuidade.

Na coluna anterior, falei como somos limitados quanto às possibilidades de afeto e, durante esta semana, recebi vários relatos de pessoas que se divertiram com as novas possibilidades afetivas e sexuais. Entretanto, um caso específico chamou minha atenção.

“Eu estava no meu período fértil e a bastante tempo sem transar, eu só queria me divertir”, compartilhou comigo. Vanessa, nome fictício, estava feliz e animada com um date que teria na sexta passada. Eles se conheceram em App de relacionamento e marcaram o primeiro encontro em um bar.

“Durante nosso primeiro date, parecíamos namorados. Ele demostrou afetos durante todo o momento e a troca fluiu superbem. Parecia ter havido conexão”, enfatizou a leitora. Após o encontro, eles foram à casa de Vanessa.

“Não havia partes do meu corpo as quais esse homem não lambia ou mordia. Ele me degustou inteirinha. Inclusive, fez do meu dedo do pé um pirulito. Foi maravilhoso. Todavia, as coisas mudaram bastante quando acordamos no dia seguinte. Aquilo que parecia uma conexão se transformou em poucas palavras e frieza. Ou seja, ele fez tudo o que ele fez só para transar comigo”, resumiu.

E continuou: “Eu tô cansada de me sentir objetificada. Entendo que ele não precisa ser incrível no dia seguinte, mas nenhuma demonstração de carinho, foi demais, sabe? Se eu soubesse que terminaria dessa forma, não teria me colocado nessa situação.”

“E pra piorar, a camisinha ficou presa dentro de mim, não toda, porque caso fosse estaria pirando agora.”

Vanessa estava emocionalmente instável me contando tudo isso. Seu rosto e corpo, claramente, demonstravam ansiedade e angústia.

“Mais uma vez isso acontece comigo. Quantas outras mais irão acontecer?”, disse finalizando o assunto. .

