E quando o sexo não acontece?

Enfrente os desafios da falta de intimidade, aprenda a lidar com esse tabu na vida amorosa e mantenha a chama acesa na relação.

“Temos conexão em todos os aspectos, mas o sexo não acontece. Onde está o problema?”

Muitas pessoas acreditam que é necessário um clima especial para discutir sobre sexualidade em seus relacionamentos. No entanto, ao falarmos de educação sexual e saúde sexual, incluímos também gestos, comportamentos, sentimentos e tudo o que vem com essas interações. Dessa forma, olhar para o ato sexual sem compreender quais variáveis o afetam pode ser uma grande armadilha do ponto de vista amoroso e relacional.

A sexualidade, segundo a Organização Mundial da Saúde, é um aspecto central na vida humana e engloba identidades, papéis, orientação sexual, intimidade, práticas sexuais, prazer, erotismo e reprodução. Ela é vivenciada por meio de pensamentos, fantasias, valores, opiniões, práticas e relacionamentos, íntimos ou não. Além disso, a sexualidade é influenciada por fatores biológicos, sociais, econômicos, políticos, éticos, históricos, religiosos e espirituais.

Logo, quando experimentamos uma relação carnal íntima e emocional com alguém, não estamos nos relacionando apenas com a pessoa presente ali, mas com tudo o que a cerca e a envolve. Nesse sentido, destaco a importância da comunicação sobre sexualidade, mesmo que isso não envolva necessariamente o ato sexual.

Entender e demonstrar interesse nas diversas áreas da vida da outra pessoa pode ser um excelente ponto de partida para uma maior conexão. No entanto, mesmo quando essa conexão existe e o sexo não acontece, o que pode estar acontecendo?

É bastante comum nos casos que atendo em consultório demandas relacionadas à inadequação sexual, que ocorre quando os envolvidos na relação não se sentem satisfeitos sexualmente em termos de quantidade de desejo e frequência sexual, por exemplo. Isso muitas vezes é resultado de construções culturais que historicamente proporcionam ao homem mais liberdade e autonomia sexual, enquanto castram e reprimem o prazer feminino, afetando nosso autoconhecimento.

E o que fazer nesses casos?

