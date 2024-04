5 dicas para reduzir a frustração sexual

Geralmente, nossas frustrações estão ligadas às expectativas que criamos em relação ao outro. No entanto, cada pessoa é única, com suas próprias experiências e compreende aquilo que o cerca de forma individual e subjetiva. Então, se não conversarmos abertamente sobre o que queremos, é natural que nos frustremos. Afinal, projetamos no outro as nossas vivências.



Para minimizar essas frustrações, é essencial manter as expectativas alinhadas e isso exige muita, muita comunicação. Entender como a vida sexual da parceria começou, quais são seus pilares de aprendizado e modelos, é supernecessários nesse processo. Lembre-se: só é óbvio aquilo que é explicitado, hein?!

Banco de imagens.

Diante disso, deixo aqui algumas dicas práticas para melhorar a comunicação e se frustrar menos:

Compartilhe o que está em sua mente. As “noias” que criamos, quando não expressas, podem atrapalhar e levar à frustração. Abra o jogo: “Amor, estou com saudade dos nossos momentos íntimos. Como podemos resolver isso juntos?

Demonstre interesse na sexualidade do outro, parece óbvio, mas não é. Sendo assim, desenvolva esse assunto o máximo que puder. “Amor, conte-me como foram suas experiências sexuais? Quero saber mais para entender o que você gosta ou não.” Ou ainda, “amor, o que é sexo para você? Como você gostaria que fosse entre nós?

Entenda que nem todo gesto de carinho é convite para sexo, caso contrário irá se frustrar sempre. Aprenda a apreciar o afeto como parte da demonstração do amor compartilhado.

Exponha sua frustração em vez de guardar para si e ficar com a cara amarrada. “Amor, estou me sentindo frustrado porque sinto que não estamos conectado sexualmente. Podemos conversar sobre isso?

Seja empático e ouça atentamente quando sua parceria falar sobre seus receios íntimos. Julgar a pessoa não ajuda nem despetará o deseja da outra pessoa. Ou seja, tenha responsabilidade afetiva com os sentimentos alheios.

Sei que muitas pessoas têm receio de perguntar sobre relações passadas, mas é importante entender como essas experiências podem afetar a relação atual. E digo isso porque projetamos no futuro aquilo que vivemos no passado. Ou seja, se sua parceira ou parceiro anterior não gostava de transar ou te cobrava muito sexo, isso talvez trasborde na relação atual. Principalmente, se existirem gatilhos que facilitem isso. Sendo assim, buscar ajuda de um psicólogo, terapeuta sexual e/ou sexólogo pode ser benéfico nesse processo.

Por fim, vale ressaltar que, sim, você irá se frustrar, mas existem formas e caminhos para lidar com esse sentimento de forma saudável. Busque conhecer mais a si mesmo e entenda suas emoções. Além disso, avalie outras áreas da sua vida para entender melhor esse sentimento e procure ajuda se necessário. A vida já tem seus desafios, não deixe que isso estrague seu relacionamento, ok?

Até a próxima!