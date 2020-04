Tendência – Vamos falar de botas? As cores metalizadas e texturas de cobras são tendência e estão invadindo o armário das mulheres

PUBLICIDADE 

Os dias já começaram a esfriar e basta as temperaturas ficarem mais amenas para as botas saírem do armário. Queridinha das mulheres as peças ditam moda por unirem estilo e conforto, dar aquele UP no visual deixando qualquer look elegante e com muito estilo. Elas podem ser usadas nas mais diversas ocasiões e com qualquer tipo de peça do seu guarda roupa, do clássico ao ousado. Tem para todos os gostos: cano alto, cano curto, coturnos, diferentes cores e texturas, salto baixo, médio, bloco e muito mais.

E nos dias de hoje as botas deixaram de ser coadjuvantes e viraram protagonistas dos looks, além de trazerem cores variadas que alegram qualquer produção. Aquela velha ideia de que no inverno só se usa bota com cor escura ficou para trás, as coleções estão cada vez mais coloridas e com texturas diferenciadas, sendo usadas o ano todo, não somente em dias frios e chuvosos. Os metalizados também invadiram o mundo das botas, são a nova sensação do momento e caíram de vez no gosto da mulherada. É a vez da prata, dourado, verde, rosa, vermelho, azul, chumbo e muito mais, todos em nuances que puxam sempre para o metalizado. Entra ano e sai ano e as peças seguem firmes ditando moda e pelo andar da carruagem não vão embora tão cedo. Faz tempo que a peça deixou de ser vista apenas em looks da noite, a nova tendência abre espaço para que o brilho dos metalizados sejam usadas no dia a dia, e em qualquer ocasião.

Para Larissa Kraskin, consultora de imagem e estilo da loja Luiza Barcelos Brasília a tendência é abusar dos metalizados: “Costumo dizer que os tons metalizados são os “novos neutros do momento”. Traz muita modernidade e agrada todos os estilos, até as mulheres que tem estilo mais clássico estão se rendendo e ousando nas cores. Esta junção acaba deixando qualquer look básico superestiloso proporcionando um ar de sofisticação, seja desde o uso de uma calça jeans com blusa básica branca, por exemplo, que é uma aposta mais casual, até o uso com vestidos para ocasiões mais sofisticadas. Falo para as pessoas que me procuram que quem dita a moda somos nós, não há limites, cada um dentro do seu estilo e personalidade. A regra é ousar e ser feliz”, finaliza.

Para conhecer a coleção completa da marca acesse nosso instagram: @luizabarcelosbrasilia / Entregas via whatsapp: (61) 9.9129-9988