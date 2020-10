Nubank lança coleção de roupas e acessórios em parceria com Chico Rei

PUBLICIDADE

Com itens que vão de camisetas a meias, o Nubank lançou nesta quinta-feira, 1, uma coleção de produtos com estampas inspiradas no sistema financeiro. Criada em parceria com a marca Chico Rei, a linha de roupas e acessórios é uma comemoração pelos 30 milhões de clientes atingidos pelo Nubank.

“Esta primeira coleção é uma resposta do Nubank aos frequentes pedidos de usuários da nossa comunidade e também de inúmeros comentários nas redes sociais”, disse o Nubank em nota.

Os produtos, segundo a empresa, carregam os valores da marca, como desafio ao sistema financeiro tradicional. As camisetas trazem frases como “My money, my choices” (“Meu dinheiro, minhas escolhas”, na tradução do inglês) e “The system doesn’t define you” (“O sistema não te define”, na tradução do inglês).

Ao todo, a coleção conta com mais de 20 produtos. Os preços variam de R$ 30, em um par de meias, a R$ 70, em uma camiseta. Os itens serão vendidos no site da Chico Rei — por enquanto, estão disponíveis sete modelos de camiseta e uma caneca, e nas próximas semanas as meias e bolsas chegarão à loja virtual.

O Nubank afirma que todo o lucro obtido com as vendas será revertido para projetos sociais com os quais a Chico Rei mantém parceria.

