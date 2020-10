Moda: mais cores e estilo para se comunicar no “novo normal”

PUBLICIDADE

Em um ano marcado pelo distanciamento social e pelo uso de máscaras, a moda ganha um apelo ainda maior na hora de se comunicar. Mas, voltar a se produzir nesse tempo, chamado de “novo normal”, pode ser um desafio. O que vestir, como compensar o sorriso escondido na máscara e, ainda, como encaixá-la no look, são algumas das dúvidas que surgem. Coincidentemente ou não, o retorno às ruas chega junto da estação mais alegre e colorida do ano. Na Clássico Closet, a primavera-verão traz a nova coleção da marca nacional Linda de Morrer, intitulada “Rainbow”, marcada por um editorial feito com a digital influencer Naná Ferro, na quadra da Igrejinha Nossa Senhora de Fátima.

Cores vivas, peças leves, com tecidos naturais e fluidez, para a pele respirar sem esforço na estação mais quente do ano. Segundo Suely Martins, proprietária da Clássico Closet, a coleção “Rainbow” mescla elegância das peças criadas pela marca nacional Linda de Morrer, com conforto e a praticidade presentes em tecidos naturais, como a cambraia de algodão, a viscose e o linho. Para ela, o momento pede uma comunicação mais assertiva através do vestir, sendo coerente com a estação. “Se o que vestimos comunica a nossa imagem, quem somos e como vivemos, isso se mostra ainda mais importante agora, que estamos saindo mais de casa, mas escondidos atrás de máscaras. Viemos de um momento de quarentena, em que o conforto imperava. O conforto continua, agora com mais elegância”, conta a varejista brasiliense.

Algumas peças da nova coleção podem ser conferidas no Instagram da loja, em @classicoclosetbsb, no editorial de moda, realizado no último fim de semana com a digital influencer Naná Ferro (@nanaferro), convidada para ser a madrinha oficial da Clássico Closet, representando a Linda de Morrer em Brasília. O cenário dos cliques, registrados pelo fotógrafo Thiago Lustosa, foi a quadra da famosa Igrejinha, localizada na 307-308 Sul, em meio a flores, bancos e pilotis originais da época da construção da capital.

Serviço: Clássico Closet

Endereço: CLS 303 Bl K – Asa Sul, Brasília

Loja virtual: www.classicocloset. com.br

Instagram: @classicoclosetbsb

Funcionamento: segunda a sábado, das 9 às 18h.