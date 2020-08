Maquiadora famosa ensina como fazer “botox” usando apenas três produtos de beleza

PUBLICIDADE

Famosa por seus vídeos no TikTok onde ensina truques inusitados de maquiagem, Hayley Bui emplacou outro sucesso na rede social. Em seus novo viral, a alemã ensina como fazer um “botox” caseiro, apenas usando produtos de beleza.

A ideia é simular o efeito icônico do procedimento estético, e o macete de Hayley é simples. Para fazê-lo você precisará apenas de corretivo, contorno e um blush cremoso.

O primeiro passo é desenhar com corretivo uma linha vertical abaixo do olho e uma horizontal, formando uma cruz. Logo após, faça perto das têmporas, em ângulo diagonal, uma linha de corretivo, uma linha de contorno e uma linha de blush. Esfume bem os três produtos com uma esponja de maquiagem, como a Beauty Blender.

E para finalizar, faça um delineado gatinho, excelente para levantar o olhar. Certifique-se que o traço do delineado siga o mesmo ângulo das linhas das têmporas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O resultado, é um rosto com visual jovem em instantes.