Conheça o procedimento estético que elimina a flacidez facial, produz colágeno e ajuda a combater o envelhecimento

Quem não quer ter uma pele jovem, saudável e sem rugas? Tudo isso já é possível com os Fios de Sustentação PDO (ou fios de Polidioxanona), que são a nova sensação do mercado da estética. É um procedimento estético que veio para acabar com a flacidez facial. Ele elimina o temido bigode chinês, levantar as maças do rosto, devolver o contorno natural da face e pescoço, eliminando a terrível papada e ainda estimula a produção de colágeno. Para a biomédica Bruna Muryele Ferreira os fios colaboram para uma pele mais jovem: “Os Fios de PDO estão cada vez mais em alta no nosso arsenal para o combate da flacidez. Ele é composto de polidioxanona, produto 100% absorvível que se apresenta dentro de uma agulha bem fina parecida com uma agulha de acupuntura, e no caso dos fios especulados em cânulas sem corte. O procedimento é minimamente invasivo, realizado em consultório sob anestesia local, podendo retornar imediatamente as atividades. Por se tratar de um procedimento simples é indicado para diferentes regiões, e ainda com resultados fantásticos. Ele vem ganhando cada vez mais um lugar especial na vida dos meus pacientes”, finalizou.

Entenda como é feito o procedimento:

O profissional de saúde e estética faz pequenas demarcações em pontos estratégicos do rosto e pescoço do paciente, os fios são inseridos separadamente em cada região com o auxílio de uma agulha, depois o profissional faz o reposicionamento dos tecidos faciais do paciente. Os fios de sustentação PDO não causam danos ao nosso organismo e são absorvidos ao longo do tempo, eles ainda estimulam a produção de colágeno nas regiões onde são inseridos, mantendo o paciente com uma aparência jovem por mais tempo. Ao contrário de cirurgias, o procedimento estético é pouco invasivo, realizado com o paciente acordado e anestesia local, sem necessidade de internação. É possível notar os resultados imediatamente após o procedimento, a recuperação é muito tranquila, após 2 ou 3 dias o paciente já pode retornar as suas atividades, tomando alguns cuidados. Para realizar o procedimento, é muito importante a escolha de um profissional da saúde e estética capacitado para realizar tratamentos com fios de sustentação PDO.

Quais são as indicações do uso destes fios?

Flacidez facial;

Contorno da mandíbula;

Flacidez do pescoço;

Queda das sobrancelhas;

Sulcos faciais (bigode chinês, marionete);

Rugas periorais e periorbitárias;

Flacidez supraumbilcal;

Umbigo triste.

Resultados

Promove o rejuvenescimento efetivo da pele, estimulando a produção natural de colágeno e elastina, fornecendo vitalidade, elasticidade, eliminando o aspecto de cansaço que normalmente se instala na pele com o passar dos anos. Melhora significativa do aspecto das rugas, dos sulcos nasogenianos e da flacidez, deixando a pele mais firme.

