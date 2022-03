Voo Brasília – Buenos Aires é lançado em evento na Embaixada da Argentina

O embaixador da Argentina, Daniel Scioli, comandou na manhã desta quinta-feira, na embaixada, uma cerimônia que marcou a retomada dos voos que ligam Brasília – Buenos Aires, rota que estava suspensa desde 2016. Os voos que serão realizados pela companhia aérea Aerolíneas Argentinas, contaram com o apoio da Secretaria de Turismo do DF para que a retomada fosse concretizada. Um Boeing 737-700 ficará responsável pelo trajeto.

No encontro que contou com a presença de autoridades do Brasil, o embaixador destacou a importância da retomada dos voos que ligarão duas das mais importantes capitais do Hemisfério Sul. Ainda no evento, Daniel Scioli fez um agradecimento ao presidente Bolsonaro por atender ao seu pedido de repatriamento de cinco argentinos no voo que trouxe nesta manhã, brasileiros que saíram às pressas da Ucrânia, fugindo da guerra no país.

“Fiz a rota Brasília – Buenos Aires duas vezes. Fui para a Patagônia e para a capital portenha e estou feliz com o retorno desse voo. Pretendo viajar em breve, pois é cômodo e confortável voar sem escalas. Espero que os turistas argentinos também possam conhecer a nossa capital”, disse Fabiana Ceyhan, presidente da ABRAJINTER – Associação Brasileira de Jornalistas e Comunicadores das Áreas Internacional e Diplomática, presente no evento.

Foto: Arquivo Pessoal