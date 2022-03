Hoje na coluna Marcelo Chaves, casamento no Villa Rizza e muito mais

TOQUE COREANO

Começa no dia 25 e se estende até o dia 3 de abril a Mostra de Cinema Coreano em Brasília, coproduzida pela Embaixada da Coreia e pelo Centro Cultural Coreano do Brasil. Uma exposição com entrada franca, no Cine Brasília, trazendo obras coreanas fílmicas, aulas de kpop e degustação de comidas típicas do país.

INOVAÇÃO

Sob a batuta do deputado federal Acácio Favacho, a Secretaria de Comunicação Social e Mídias Digitais da Câmara dos Deputados está evoluindo na renovação de seu conteúdo. A TV e Rádio Câmara estão sendo repaginadas com enorme alcance do público brasileiro interessado no cotidiano do legislativo nacional.

LEITURAS…

No ano em que se comemoram quatro décadas da estreia da Feira do Livro de Brasília (FeLiB), o evento se renova adaptando-se às profundas transformações culturais, econômicas e tecnológicas. A 36ª edição da FeLiB, que tem entre as suas muitas novidades o formato híbrido e a valorização de autores e produções…

…INDISPENSÁVEIS

…locais, inclusive independentes, será apresentada oficialmente em evento no dia 21 (segunda-feira), às 15h, na Câmara Legislativa do DF. O evento acontece de 27 de maio a 5 de junho em formato presencial e online, em estrutura de 2 mil m² montada no Complexo Cultural da República, na área central de Brasília.

MERECIDO

A jornalista Lu Alves será uma das agraciadas do prêmio nacional de reconhecimento profissional Competência Profissional Mulher, realizado pela ONG Instituto Multidisciplinar. O evento premiará mulheres empreendedoras de destaque em todo o país. A baiana radicada em Brasília Lu Alves será a única homenageada do DF.

DECIDIDO

Uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) permitirá penhora dos bens familiares dos fiadores em caso de descumprimento do contrato de locação de imóveis. O plenário da corte avaliou que a medida é constitucional, beneficiando principalmente as empresas vinculadas aos setores imobiliários do Brasil.

O aniversariante, arquiteto Sérgio Parada, entre Cláudia Pereira, Tom Silva e Bertha Pellegrino em noite de festa

BALADA

A festa mais hypada do Rio desembarca em Brasília. A Arca de Noé chega à cidade no dia 26, sábado, a partir das 16 horas. Em local ainda secreto, a balada promete cores, neon, glitter e muita música boa com open bar premium. As atrações musicais ainda são um mistério mantido em total sigilo pela organização do evento.

PROPRIEDADE…

Em cerimônia realizada ontem no Palácio Itamaraty, o ministro das Relações Exteriores, embaixador Carlos Alberto Franco França, com demais autoridades assinaram com o diretor-geral da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), Daren Tang, um memorando de entendimento entre o Grupo Interministerial…

…INTELECTUAL

…de Propriedade Intelectual e a OMPI sobre a implementação da Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual. O instrumento permitirá aprofundar a cooperação bilateral entre a OMPI e os órgãos brasileiros de áreas como propriedade industrial, desenhos industriais, direitos autorais, marcas e indicações geográficas.

ENCONTRO

Juliana Tolentino, diretora-executiva da Escola de Governo do Distrito Federal (EGOV), receberá a primeira-dama Mayra Noronha Rocha e a secretária de Qualidade de Vida Adriana Faria para um bate papo encerrando o mês da mulher. O encontro está marcado para o dia 22. Também participará do evento a consultora de imagem Patrícia Craveiro.

B’DAY

Sexta-feira especial para os aniversariantes do dia: chef André Rochadel, jornalista Renato Riella, socialite Fátima de Castro e as jornalistas Mara Puljiz e Duda Maia. Amanhã, sábado, trocam de idade: a empresária Silvia Neubern e a arquiteta Kamila Debs. No domingo, contam tempo a socialite Candida Baigorria e o empresário Felipe Oliveira.

