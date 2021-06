Vítima da Covid-19, morre o médico Olavo Medeiros Müller

Foi sepultado ontem, sexta-feira (18), no cemitério Campo da Esperança, o brigadeiro médico Olavo Medeiros Müller, 67 anos. Müller morreu na última quinta-feira (17), em decorrência de complicações causadas pela Covid-19. Ele estava internado na UTI do Hospital Santa Lúcia, na Asa Sul.

Olavo era casado com a empresária Adriana Pimental Müller, sua companheira por 17 anos. Juntos o casal comandava o restaurante mexicano Cozumel Mex Bistrô, na Asa Sul. O médico foi um dos fundadores e primeiro coordenador do Serviço Médico de Urgência (Samu) no Distrito Federal.

Aposentado desde 2015 da Secretaria de Saúde do DF, onde atuou, ele retornou em 2020, convidado para assumir a secretaria adjunta da pasta, onde ficou até setembro de 2020. Além da viúva Adriana Pimentel, ele deixa três filhas de relacionamentos anteriores e uma enteada.

Foto: Marcelo Chaves