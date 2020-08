Vítima da covid-19, empresário Alberto Fernandes ganha culto em sua memória

PUBLICIDADE

Marcado para amanhã, 12, o culto em memória do empresário pioneiro de Brasília, Alberto Fernandes, 88 anos, que faleceu na semana que passou em decorrência da covid-19, no Hospital Brasília. O culto será transmitido no canal do YouTube da Comunidade das Nações, sob o comando do Pastor Pedro Leite.

Natural de São João dos Patos, no Maranhão, Alberto era conhecido e respeitado no segmento empresarial de Brasília, onde está desde 1959. No Distrito Federal, após atuar com êxito em diferentes áreas, ele fundou em 1981 a Beiramar Imóveis, que hoje é comandada pela esposa Marimir e os filhos do casal.

Hospitalizado por cerca de 15 dias, o empresário chegou a apresentar melhora no quadro de saúde, mas as complicações causadas pelo novo coronavírus acabou por levá-lo a óbito. O sepultamento na presença apenas da família e de amigos muito próximos foi no cemitério Campo da Esperança, na Asa Sul.

Foto: Arquivo Pessoal

