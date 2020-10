Vice-presidente Hamilton Mourão e a esposa Paula são homenageados com jantar em São Paulo

PUBLICIDADE

A executiva de empresas Ana Karin Andrade e a empresária paulistana Marly Mansur com o marido Jacob Zucchy receberam o vice-presidente Hamilton Mourão e a esposa Paula, para um jantar na capital paulista, na última segunda-feira. O encontro na casa de Marly e Jacob, no Morumbi, contou com receitas tradicionais da culinária árabe, com destaque para o arroz de carneiro feito especialmente para o general, apreciador da iguaria. Na foto em destaque, Ana Karin Andrade, Paula Mourão, Marly Mansur e Hamilton Mourão.

Na ocasião, Marly Mansur, uma das anfitriãs, se dirigiu ao homenageado, afirmando que a sua casa a partir de então teria uma nova história para contar, com a presença do casal. Por sua vez, Hamilton Mourão agradeceu o jantar e falou sobre a influência da cultura árabe no mundo. O tenor Jorge Dorian e o violinista Thiago Corsa finalizaram o concorrido encontro, com um repertório de clássicos, com destaque para a música Amigos para Sempre.

Aprovada

A ex-primeira-dama do DF Karina Curi está feliz da vida com a aprovação da filha Roberta, 19 anos, em Medicina pela Unicid, de São Paulo. Karina já começou a procurar junto com a filha uma apartamento na capital paulista que atenda Roberta no período em que deve passar estudando em São Paula. Ela já começa a se preparar para a mudança.

Gestação…

Estão abertas as inscrições para o Curso de Gestante do Hospital Santa Luzia, da Rede D’Or São Luiz, em Brasília. Pensando no bem-estar e na segurança das gestantes da cidade, neste período de pandemia, as aulas serão realizadas virtualmente, nos dias 24 e 25, às 8h. O curso é gratuito e indicado para gestantes a partir da 30ª semana de gravidez.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

…sossegada

No sábado, 24, serão abordados assuntos voltados para os exames e cuidados na internação e na alta hospitalar da paciente e do bebê, com o pediatra Marc Ruperto. Já no domingo, 25, a obstetra Ana Carolina Mendes vai falar sobre os cuidados obstétricos intra/extra-hospitalar. Para participar basta entrar no site da Rede D’Or e se cadastrar.

Água

Em reforma há algum tempo, o prédio da sede da Polícia Federal em Brasília, localizado na Asa Sul, está sofrendo com a chuva. Com a cobertura ainda em reforma, o último andar, todas as vezes que chove, apresenta goteiras. Gotas de águas que têm causado danos em computadores e demais materiais. Os funcionários precisam improvisar para secar a molhadeira.

Moda

O Atelier Sandro Barros, um dos mais concorridos de São Paulo, convida para o Virtual Fashion Show do Arab Fashion Week de Dubai. O evento, hoje, está marcado para começar às 13h15. O desfile será transmitido digitalmente nas seguintes plataformas: Site: arabfashionweek.org, Instagram: @arabfashionweek e Facebook:ArabFashionWeek.

Honraria

A Embaixada de Israel entregou a medalha Jerusalém de Ouro ao ministro e presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux. A honraria é outorgada a personalidades que contribuíram para o fortalecimento da comunidade judaica brasileira e o estreitamento das relações com Israel. A medalha foi entregue em uma cerimônia intimista no gabinete de Fux, no STF.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Conquista

O Grupo Sabin figura mais uma vez o ranking de Melhores Empresas para Trabalhar do Brasil. A lista do Instituto Great Place To Work reconhece as 150 companhias com melhor desempenho no ano em gestão de pessoas. Este é o 14º ano consecutivo que a empresa de medicina diagnóstica garante presença no ranking das 10 melhores no GPTW Brasil.

Partitura

O instrumentista gaúcho Alegre Corrêa e o brasiliense Gabriel Grossi estão revelando uma nova teoria desenvolvida em conjunto, que traz uma novidade para as composições nacionais: o Brasileto, um estilo único que está no DNA de grande parte das canções mais clássicas. Os músicos revelaram o estudo com uma live reunindo convidados.

Cultura

Com a pandemia de covid-19, a Casa do Saber decidiu expandir a sua presença digital, disponibilizando acesso gratuito ao Aplicativo Casa do Saber on demand (com master classes exclusivas e mais de 135 cursos). Já são mais de 230 mil usuários. Além disso, a instituição ampliou a sua presença nos canais de YouTube e Instagram com cerca de 1,5 milhão de seguidores.

Fotos: Álvaro Leme