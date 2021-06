Vacina indispensável, o sol dos lençóis, agenda, devidamente assinado e bilhões

AGENDA

Viajando pelo país e de olho nas eleições de 2022, o ex-presidente Lula deve retornar a Brasília no mês de agosto. Ele volta para se encontrar com lideranças políticas e também com diplomatas. Lula chega hoje ao Rio de Janeiro, onde se encontra com o prefeito Eduardo Paes e artistas.

AMNÉSIA…

O presidente da Argentina, Alberto Fernández, fez um infeliz comentário ontem, durante um encontro com o primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez. Fernández disse que “os mexicanos vieram dos índios, os brasileiros saíram da selva, e eles (os argentinos), chegaram em barcos.”

…DE FERNÁNDEZ

O presidente destacou “que eram barcos que vieram da Europa”. Ele só esqueceu de se lembrar, que a Argentina não é protagonista de notícias positivas na América do Sul, mas sim pela corrupção, pela crise econômica interminável e pela quebradeira de seu país.

PRESENCIAL…

Depois do Rio de Janeiro, chegou a vez do brasiliense conferir de perto a versão musical de A Hora da Estrela, da saudosa escritora Clarice Lispector com a atriz Laila Garin no papel principal. A estreia no CCBB Brasília, será no dia 24. Com direção de André Paes Leme, e Claudia Ventura e Renato Luciano no elenco.

…E VIRTUAL

Quem preferir também poderá assistir à peça virtualmente e gratuitamente, com sessões online pelos canais do Banco do Brasil e BB Seguros no YouTube. A temporada virtual contará com a presença do ator Claudio Gabriel. A peça marca o centenário de Clarice Lispector, comemorado em 2020.

BILHÕES

A Sicoob UniCentro Br festeja os seus mais de R$ 4 bilhões em ativos com uma comemoração online trazendo o show da cantora sertaneja Marília Mendonça e premiações. A tradicional festa junina acontecerá em formato digital sábado (19), às 20h, no canal do YouTube da empresa, com apresentação de Otaviano Costa.

DEVIDAMENTE ASSINADO

Tarde movimentada ontem com o evento de assinatura do Memorando de Entendimento, nos salões da Embaixada da Itália em Brasília, entre Enel Brasil, Leonardo do Brasil e a operadora TIM Brasil, consideradas as três das mais importantes empresas italianas presentes no Brasil.

Presidente da Enel Brasil, Nicola Cotugno, embaixador Francesco Azzarello, ministro Marcos Pontes e o presidente da Leonardo do Brasil, Francesco Moliterni

O encontro formalizou o compromisso das três empresas de oferecer soluções conjuntas para um modelo integrado de cidades inteligentes, seguras e resilientes. Cada empresa desenvolverá e oferecerá um conjunto de e-cidade, e-casa, e-mobilidade, e-industrias e serviços digitais, entre outros.

Anfitrião, o embaixador Francesco Azzarello comentou a assinatura como “mais um exemplo das oportunidades que a Itália e o Brasil podem desenvolver conjuntamente, com base na força de suas respectivas experiências, em um setor na vanguarda da tecnologia mundial, a fim de conquistas.

ARCO-ÍRIS

Hoje, às 21h, no Instagram, o festival @brasiliaorgulho revelará em primeira mão como será a celebração do dia 28 de junho, Dia Internacional do Orgulho LGBT, no Distrito Federal. A tradicional parada não poderá ser feita por conta da pandemia. Como saída, será realizada de forma inédita no Brasil, o evento, garante o coletivo.

VACINA POR QUÊ?

“Eu sou defensora da vacina e do nosso Sistema Único de Saúde (SUS), que é referência mundial. Temos um grande desafio de vacinar toda a população e estamos trabalhado muito por isso, já distribuímos mais de 100 milhões de doses para o país. Tomei a primeira dose da vacina contra a covid-19, por ter uma comorbidade que trato há 14 anos, e acredito na vacinação como o caminho para superar esta pandemia.” (Flávia Arruda).

Flávia Arruda – ministra chefe da SEGOV

