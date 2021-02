Uma nova experiência na arte, antiguidades e design chega ao Lago Sul

A antiga Feira de Antiguidades do Shopping Gilberto Salomão, no Lago Sul, muito famosa em Brasília e outras regiões, está dando lugar a um novo evento de arte e antiguidades. No mesmo espaço onde se consagrou por décadas, a feira cederá espaço ao evento de nome Mercato. A iniciativa visa reunir em só endereço arte, antiguidade e o melhor do design.

A ideia está sendo materializada pelas mãos dos empresários de Brasília, Lourenço Peixoto, Antonio Aversa, Roberto Corrieri e Beto Saback. O quarteto de admiradores das artes pretende através do Mercato inovar no segmento de obras de arte, mobiliário e antiguidades no Distrito Federal. Tudo com uma roupagem mais atual e produtos de excelente qualidade.

Para o empresário Lourenço Peixoto, um dos principais colecionadores de arte da capital, o evento chega na hora certa. “Estou muito feliz de estar junto com os meus parceiros à frente da feira de antiguidades que por décadas tem exibido peças de valor histórico, cultural e artístico. A Mercato será uma referência nacional e polo de negócios para essas peças.”

Os sócios Beto Saback, Antonio Aversa e Roberto Corrieri

Antonio Aversa, que com 19 anos já é tido como referência no segmento, destaca que o grupo sentia a necessidade de um evento nesse formato. “Como neto de colecionador, filho de artista plástico e comerciante de arte, eu fico feliz em fazer parte da idealização e concretização desse projeto. A Mercato trará o melhor de todas as áreas culturais para Brasília.”

Colecionador Lourenço Peixoto na capela de sua fazenda, junto às peças de sua coleção

A expectativa é que o evento seja realizado todos os finais de meses com a participação de antiquários, galerias e comerciantes da alta relojoaria. “Teremos mostras com acervos de grandes colecionadores e trabalhos de artistas como André Pinheiro e Paulino Aversa, além de obras certificadas de Siron Franco, Inimá de Paula e Cícero Dias, entre outros”, diz Aversa.

Abertura oficial

A estreia do Mercato será no próximo sábado, dia 27. O evento acontecerá também no domingo (28), no Gilberto Salomão, das 10h30 às 7h. A abertura contará com exposição de arte grega do acervo do empresário e colecionador Aristos Rodopoulos, que possui uma das maiores e mais respeitadas coleções de arte grega e egípcia da América Latina. Também haverá mostra de carros antigos com destaque para um Rolls-Royce Silver Shadow (da década de 1970), atrações musicais, e a venda de mobiliário design das décadas de 1960/70 assinadas por Sérgio Rodrigues e Jorge Zalszupin. O fim de semana do brasiliense promete ficar movimentado com a nova feira.

Roberto Corrieri, um dos sócios, está confiante no projeto. “Idealizamos a Mercato Antiguidades + Arte + Design com inovações e atrações, no intuito de resgatar o público que sempre frequentou a Feira de Antiguidades do Gilberto Salomão, e trazer a nova geração de Brasília atenta ao consumo da boa arte e design. Novidades estão por vir”, promete ele. O que o também sócio Beto Saback confirma. “Como antiquário há mais de 40 anos em Brasília, fico muito feliz em ver o reacender do mercado, que já foi um dos mais tradicionais do Brasil e também satisfeito em fazer parte desse novo evento de arte em Brasília, que promoverá o melhor do segmento na cidade.”

Fotos: JP Rodrigues