Um festa inesquecível para Sofia Peixoto e Leo Lynce

Casal oficializou a união em cerimônia intimista na Igrejinha Nossa Senhora de Fátima

A coluna encerra nesta edição de quarta-feira, a cobertura do casamento dos empresários Sofia Peixoto e Leo Lynce, que oficializaram a união em uma cerimônia intimista na Igrejinha Nossa Senhora de Fátima, na Asa Sul, seguida de um sofisticado jantar na casa da família do noivo, na QI 5 do Lago Sul. Recepção organizada nos mínimos detalhes pela anfitriã Maria Tereza Cavalcanti.

Uma das decoradoras mais requisitadas da capital, Maria Tereza recebeu ao lado do marido, o empresário Leo Roriz Araújo, os convidados do filho Leo e da nora Sofia, em uma noite com decoração deslumbrante e com cardápio impecável. Nomes conhecidos dos circuitos político, empresarial e social marcaram presença na recepção que atravessou a noite de sexta-feira.

Leo, que usou uma elegante produção da LC Alfaiataria, e Sofia, que vestiu uma linda criação da estilista Debora Mangabeira, aproveitaram até o fim da festa, que contou com atrações especiais como a concorrida DJ Anna Cris, e as canções do momento pela voz da dupla Hudson e Felipe, que fez muita gente dançar ao som de sucessos atuais e das antigas da Música Popular Brasileira.

Além de festejarem a união e o amor, os noivos também celebraram a chegada da herdeira do casal. Sofia está na doce espera de Maria Alice, que tem previsão de chegar ao mundo no dia 22/2/2022. “Estamos anestesiados ainda com a ideia de tê-la em nossos braços. Ela foi muito desejada e não víamos a hora de começar a ter os nossos filhos. Estamos curtindo”, disse o casal.

Avó materna e mãe da noiva, a artista plástica Rosália Peixoto está muito feliz com a união do casal e com a chegada da neta. “Foi um sonho que se concretizou. É o começo de uma caminhada nova. É o início de uma família. Pedimos a Deus e a Nossa Senhora que sempre os acompanhem”, disse Rosália com o total apoio de Maria Tereza Cavalcanti, avó de Maria Alice.

Sofia e Leo agora se preparam para uma bênção especial e a festa oficial do casamento, que será realizada no dia 25, na paradisíaca Praia dos Carneiros, em Pernambuco. Cerca de 200 convidados confirmaram presença no enlace, que contará com cerimonial de Tuller Lacerda e os cuidados tomados por conta da pandemia. Mais uma celebração aos noivos, desta vez em clima de sol e mar.

Fotos: César Rebouças e Celso Júnior