Últimos dias, perrengue chique, os escolhidos e perigo nos ares na coluna do dia

Espetáculo de luzes no centro de Brasília! Em sua 2ª edição, o Natal da Torre de TV permanecerá no monumento até o próximo domingo. Uma excelente oportunidade para conferir de perto a beleza das cores que está iluminando com muito brilho o céu da capital desde 23 de dezembro. Em 2020, o Natal da Torre recebeu mais de 600 mil pessoas durante 15 dias de evento.

PERRENGUE CHIQUE

Os empresários Marcelo Lourenço e Tatiana Mauriz passaram por um contratempo nas férias da família. O cruzeiro marítimo que todos estavam rumo ao Nordeste teve que voltar para o porto do Rio, por conta do surto de covid-19. Já na cidade, eles ainda enfrentaram mais dificuldades com a demora do check-in no Hilton Copacabana, que gerou ontem uma longa fila de espera

PERIGO NOS ARES

Algumas pessoas de Brasília que estiveram presentes em uma festa de réveillon badalada realizada em Milagres, Alagoas, voltaram para casa com covid-19. Outra leva voltou com o vírus da influenza. O maior absurdo de todos é que, em vez de fazerem quarentena por lá, voltaram para casa em voo comercial, como se nada estivesse acontecendo, sem nenhum zelo pelos demais passageiros e na maior cara de pau.

Empresária Nádia Yusuf e o namorado Lelo Freitas escolheram São Miguel do Gostoso para celebrar a chegada de 2022

OS ESCOLHIDOS

Tem brasiliense integrando a concorrida lista Under 30 da Forbes Brasil. A revista está destacando os jovens brasileiros com até 30 anos que se destacaram em 2021 em cerca de 15 setores, passando pelos segmentos da indústria, educação, literatura e esporte. Os empresários Gabriel Granjeiro, de 29 anos, e Luiz Felipe Hernandez, de 30 anos, ganharam destaque na lista da publicação que está repercutindo pelo país.

DOAÇÕES

A solidariedade do povo brasiliense foi ressaltada pelo vice-governador Paco Britto, na manhã de ontem, enquanto acompanhou e ajudou a carregar viaturas do Corpo de Bombeiros Militar do DF com doações. Em seis dias, 104 toneladas de água, roupas e material de higiene e limpeza foram arrecadadas e seguirão para os municípios baianos em estado de emergência pelas chuvas na região.

GIRO UNIVERSAL

A partir desta sexta (7), as famílias brasilienses e os turistas que estão visitando a capital vão ganhar mais uma opção de programação com a mostra Um Giro pelo Mundo – Navegando no Cinema Infantil. O evento será realizado no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB). O projeto propõe um giro pelo planeta através da narrativa do cinema, com filmografia de vários países, além de atividades criativas.

Ruben Leme, Carlos e Thiago Giancoli com Sabrina Sato no réveillon do Campo Bahia Hotel

VIVA A VIDA

A quinta-feira será de muitos cumprimentos, mensagens carinhosas e presentes para os aniversariantes do dia: a socialite Soraia Debs, o jornalista Roberto Wagner Araújo e o empresário André D’Alessandro. Amanhã, contam tempo a empresária Eliane Martins, a procuradora Denise Pacheco, o publicitário German Carmona e os jornalistas Camila Martins e Roberto Studart.

INSENSATEZ

Como fazer carnaval com o crescente número de casos de covid-19 e influenza no Brasil? No Rio de Janeiro, as filas nos postos de saúde e laboratórios estão gigantescas. Nos hotéis, profissionais de saúde chegam para testar hóspedes. O mais sensato de se fazer é cancelar o carnaval carioca este ano. Fazer desfiles na Sapucaí com ambientes fechados como camarotes e aglomeração dará certo?

