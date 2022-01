Turismo em foco, decepção e previsões que estão dando o que falar na coluna

Os diretores do Grupo Kemp, Thiago de Paula e João Paulo Borges receberam 90 convidados para um jantar no Restaurante Gran Bier, Pontão do Lago Sul. Na ocasião, os anfitriões da noite, juntamente com Débora Spada, gerente de Grupos, e Jessica Michellin, responsável pelo marketing do Palladium Hotel Group, brindaram com os convidados presentes o sucesso da Kemp Wedding, especializada em Destination Wedding, que no ano de 2021 realizou 100 casamentos no Resort Grand Palladium Imbassaí, na Bahia.

Ana Paula Doria e João Paulo Borges

Thiago de Paula entre Bruno Anderson e Wagner Espindola

LUTO

A coluna se solidariza com as vítimas da tragédia de Capitólio, Minas Gerais. As imagens chocantes tomaram conta das redes sociais e veículos de comunicação, repercutindo até no exterior. Que Deus possa consolar os corações de quem perdeu seus entes queridos e que conceda um bom lugar para os que perderam a vida neste terrível acidente.

DECEPÇÃO

Quem está viajando para destinos do Sudeste e Centro-Oeste nestas férias, está sendo surpreendido com período chuvoso, o que tem limitado praias e programas ao ar livre. Decepção para quem esperava um verão com muito sol. Além de restringir diferentes roteiros, a chuva tem deixado muitos em estado de atenção. Nesta época, todo o cuidado é pouco.

ARTE JAPONESA

A Embaixada do Japão e a Fundação Japão apresentam, entre 11 e 30, na Caixa Cultural Brasília, a exposição itinerante A Beleza do Artesanato de Tohoku. A mostra convida o público a mergulhar no mundo das tradições da região nordeste do arquipélago japonês, através de um acervo de 70 trabalhos, entre cerâmicas, arte em laca, têxteis e itens de madeira.

DIA ESPECIAL

A semana começa em clima de parabéns e com mensagens de felicitações e telefonemas para os aniversariantes desta segunda-feira: a socialite Sueli Abdulmassih, a empresária Nathalia Abi-Ackel, o jornalista João Pimentel, a empresária Ticiana Venâncio, a fotógrafa Tatiana Rehbein, a advogada Cris Leite e a empresária Adriana Chagas.

PREVISÕES…

Médium de destaque no Brasil, em especial nas redes sociais, Eric Satine (@eric.satine) fez previsões surpreendentes para este ano. Famoso por ter previsto em 2017 a prisão do ex-presidente Lula, a vitória de Jair Bolsonaro, bem como o declínio de seu governo, o vidente publicou ontem uma série de previsões significativas para o Brasil e para o mundo em 2022.

…QUE ESTÃO…

Entre as previsões de Satine está o caos nas eleições deste ano no Brasil, a vitória do ex-presidente Lula no primeiro turno, e um aviso de cuidado com um atentado contra o petista, entre os meses de abril e agosto. O vidente também previu um grande risco para o deputado Aécio Neves de morrer em 2022 em um acidente grave ou uma situação inusitada.

…DANDO…

O médium também disse que um escândalo financeiro envolverá o ex-ministro Sérgio Moro relacionado à Lava Jato, o que poderá minar a sua campanha. Sobre Bolsonaro, as previsões de Satine afirmam que o presidente percebendo que perderá a eleição poderá desistir da reeleição e se candidatar ao Senado, para não perder o foro privilegiado, como precaução.

…O QUE FALAR

Nas previsões ainda constam a prisão de um dos filhos de Bolsonaro, o surgimento de uma variante no Brasil da covid-19 caso seja realizado o carnaval e o surgimento de uma outra variante preocupante em maio no mundo. Um grande acidente aéreo com a Latam entre maio e agosto e o assassinato de uma pessoa importante ligada ao Direito também integram a lista de Eric Satine.

Fotos: Kassyo Santos