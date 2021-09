Três gerações, novo posto, preferência, reabertura, museu e novos horizontes

ATUANTE

O Escritório de Relações Internacionais do GDF vem fazendo um excelente trabalho com as embaixadas em Brasília. Sob a coordenação de Renata Zuchin, a pasta conseguiu doações de cestas básicas e segue com novos projetos conectando Brasília ao cenário internacional.

PREFERÊNCIA

Enquanto no Brasil o WhatsApp lidera no segmento, nos Estados Unidos a maioria dos jovens sequer usam o aplicativo. Por lá, ganha em disparada o Snapchat, que é usado para envio de mensagens instantâneas, que desaparecem ao serem lidas, não ficando armazenadas.

NOVOS…

O empresário In Loon Lim, sempre antenado às tendências do mundo dos negócios, acaba de lançar um novo projeto. Junto com os advogados e empresários Gilberto Carvalho e Freire e Bruno Junqueira, criou a CJL Business Solution nos setores tributário e patrimonial.

…HORIZONTES

De olho no crescente mercado de startups e nos novos empreendedores, nascidos durante a pandemia, a iniciativa também oferecerá consultoria, incentivando e facilitando a formalização de pequenos negócios, gerando mais postos de trabalho e arrecadação.

Três gerações: Ivonice Campos comemorou a chegada de mais um aniversário com parabéns ao lado da filha Isadora e da neta Maria Isabel

REABERTURA

O B Hotel volta este mês a movimentar o seu rooftop. Sempre aos sábados, o espaço servirá como cenário para aulas de yoga com a instrutora Andrea Hughes, seguido de café da manhã. Já às sextas e sábados, diferentes DJ’s animam a noite com o projeto “Som no B”.

ILUMINADO

O prédio do STF, na Praça dos Três Poderes, desde a última quarta-feira está iluminado de verde e amarelo. As cores são em alusão à Semana da Pátria e a iluminação no local ficará até o dia 13. Na sequência, entrará o verde em alusão à campanha de doação de órgãos.

MUSEU

Falando em Supremo Tribunal Federal, o local ganhará um museu que contará a história e a trajetória do STF. A previsão é que seja inaugurado ainda neste mês de setembro. No acervo estão processos históricos, objetos de ministros que passaram pela casa e muito mais.

AUGURI

Encontra-se em curso no Itamaraty o planejamento das movimentações de embaixadores no final deste ano. O embaixador Hadil da Rocha Vianna (foto) deverá deixar nossa embaixada em Varsóvia, na Polônia, para assumir a chefia do Consulado-Geral em Milão, na Itália.

VISÃO

Foi sucesso a realização da ação social Ampliando visões e transformando vidas. A iniciativa promovida pela Tecnótica junto com o Instituto Proeza e o CBV – Centro Brasileiro de Visão, atendeu mulheres carentes da cidade com consultas oftalmológicas e óculos de grau.

BISTURI

O governador de São Paulo João Doria deu entrada ontem no Hospital Israelita Albert Einstein. Hoje ele se submeterá a uma cirurgia programada para a correção de uma hérnia inguinal. O cirurgião Sidney Klajner foi escalado para comandar o procedimento em Doria.

