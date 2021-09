Tiago Leifert deixará a Globo

O apresentador e jornalista Tiago Leifert, 41 anos, vai deixar a Globo, emissora que trabalha há 15 anos, afirmou um comunicado divulgado pela TV Globo nesta quinta-feira (9). Tiago ganhou o carinho do público ao apresentar as últimas cinco edições do Big Brother Brasil. Seu contrato com a empresa segue até dezembro, quando apresentará a 10ª temporada do The Voice Brasil, que termina em 23 de dezembro. Os novos apresentadores do BBB e do The Voice Brasil para 2022 ainda não foram definidos.

Foto: Reprodução