Thiago Araújo e Luana Sarkis celebram o primeiro ano da filha Tarsila

O casal de empresários Thiago Araújo e Luana Sarkis comemorou em grande estilo a chegada do primeiro ano da filha Tarsila. Uma floresta encantada com flores, plantas e animais como girafa e elefante foi materializada nos jardins do espaço de eventos Recanto das Águas, no Park Way, pelas mãos da decoradora Valéria Leão Bittar para celebrar a data.

A aniversariante com os avós maternos Telma e Nasser Sarkis

Os pequenos que marcaram presença na comemoração ganharam mochilas com estojo, lápis de cor e caderno de atividades para se divertirem na tarde. Tudo personalizado e seguindo a temática da festa (floresta encantada). Os jardins do Recanto das Águas se transformaram em um playground com muitas brincadeiras e diversas atividades para as crianças.

Telma Sarkis, Sarah Tolentino, Luana Sarkis, Cláudia Tolentino e Martina Oliveira

A Sweet Cake assinou o cardápio do aniversário com finger food e delícias como risotos, massas, filés e picadinho de carne, além de um cardápio preparado exclusivamente para as crianças. A cake designer Maria Amélia foi a responsável pela criação do bolo, que ganhou muitos elogios, e a La Dolce Vita pelos saborosos e criativos doces servidos na ocasião.

Khalil Faraj com Luana e Tarsila

Thiago Araújo, pai da aniversariante, disse que o dia era só de felicidade. “Comemorar o primeiro aninho de vida da Tarsila é uma grande alegria. Ela trouxe ainda mais felicidade e amor para as nossas vidas.” Os avós maternos, Telma e o médico Nasser Sarkis, concordaram com o genro e também afirmaram que a data era de muita união e de simbolismo pela vida da neta.

André e Larissa Benevides, Luciana Ferrer, Nicola Margiotta, Liliana Mesquita e Diogo Campos

Já Luana Sarkis, mãe de Tarsila, destacou a felicidade que estava sentindo como mãe de poder celebrar o primeiro ano da filha. “Não existe alegria maior do que acompanhar o crescimento dela. Cada dia é uma novidade e uma alegria diferente. Estamos completamente apaixonados por nossa pequena. Poder comemorar o primeiro aninho dela foi muito especial.”

Mayra Sarkis com a irmã e a sobrinha

