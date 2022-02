Tempero goiano, paz, apoio, drama, sabores e balada na coluna de hoje

Passando temporada em Brasília, onde passou os festejos de fim de ano com a família e reencontrou alguns amigos, a embaixatriz Lais Amaral já está em clima de despedida. No início do próximo mês, ela retorna para Port of Spain, onde mora com o marido, o embaixador do Brasil em Trinidad e Tobago, Rodrigo Amaral.

Sendo convidada para inúmeros almoços, chás e jantares em sua homenagem, Lais que é extremamente querida nos circuitos diplomático e social de Brasília, ganhou um jantar especial da amiga empresária Mércia Crema, que recebeu um pequeno grupo de convidados no restaurante de sua Pousada dos Pireneus, em Pirenópolis.

No cardápio do encontro, iguarias típicas da culinária goiana e muitas conversas agradáveis sobre a histórica cidadezinha de Goiás, onde Lais possui familiares e, junto com o marido, é dona de uma charmosa casa nas proximidades da Igreja Matriz. “Foi uma noite agradabilíssima que me deixou muito feliz”, comentou Lais.

PAZ

A coluna se solidariza com a nação ucraniana, nesse terrível momento que o país enfrenta, sendo atacado de maneira desproporcional pela Rússia. Nossas orações estão com todos os que padecem nessa guerra desnecessária. Que Deus possa olhar pela Ucrânia e que a paz possa novamente se fazer presente na região e em toda a Europa.

APOIO

Os embaixadores europeus que representam os seus países no Brasil, foram ontem até a Embaixada da Ucrânia em Brasília para prestar solidariedade ao diplomata Anatoly Tkach, que é o atual chefe da missão da Ucrânia no Brasil. Representantes da França, União Europeia, Suécia e Alemanha, entre outros países, lá estiveram.

DRAMA

A embaixatriz da Ucrânia no Brasil, Fabiana Tronenko, que é brasileira de nascimento, postou ontem em sua conta no Instagram @fabitronenko, um depoimento do marido, o embaixador da Ucrânia no Brasil, Rostyslav Tronenko, que está na cidade de Zaporizhia, falando da situação do país e de um ataque do qual escapou.

BALADA

O empresário Leonardo Monteiro (foto) festejou a chegada de seu aniversário em clima de balada. Ele reuniu os amigos para uma animada noite no Mezanino Bar e Restaurante na Torre de TV, com uma das vistas mais bonitas de Brasília. O DJ argentino Anachuri comandou o som da festa, que ganhou parabéns com bolo assinado pela Sweet Cake.

SABORES

Mais uma edição do Restaurant Week, um dos festivais gastronômicos mais esperados de Brasília, já tem data para ser realizado. Acontecerá de 4 a 27 de março. Ao todo 50 restaurantes da capital irão participar com valores de R$49,90 a R$109,90. A abertura oficial para a imprensa será no dia 3, no Verona Ristorante.

B’DAY

HOJE: a socialite Mara Amaral, a advogada Vera Carla Silveira, a empresária Alice Bittar, a socialite Zuleide França e a empresária Mercedes Berlin. AMANHÃ: a ex-deputada Eliana Pedrosa, a jornalista Taís Braga e a empresária Rejane do Valle. DOMINGO: os empresários Leonardo Carvalho e Oliver Campos e o arquiteto Ado Mendes.

Fotos: César Rebouças e Arquivo Pessoal