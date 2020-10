Tatá Canhedo é pedida em casamento com surpresa no Palácio Tangará

PUBLICIDADE

O comentário do final de semana em Brasília foi a maneira carinhosa e apaixonante que a empresária e influenciadora digital Tatá Canhedo foi pedida em casamento pelo também empresário Diego Pessoa, na última sexta-feira, em um verdadeiro cenário de filme, no Palácio Tangará, na capital paulista. O anel de muitos quilates ganho pela brasiliense também foi bastante comentado.

O pedido foi feito em uma surpresa feita para Tatá, que mora há alguns meses em São Paulo. Logo após, a ocasião foi brindada no restaurante Tangará Jean-Georges, no hotel, na presença das brasilienses Valéria Bittar, Maria Victória Salomão, Amanda Guerra e Nádia Yusuf. O casório já tem data para acontecer. Está marcado para 16 de outubro de 2021, em São Miguel dos Milagres, em Alagoas.

Sem…

A pré-venda do iPhone 12 já está registrando o dobro de quantidades vendidas em relação às do iPhone 11 nos primeiros dias de comercialização. Uma necessidade das pessoas em consumirem o produto mais caro, mesmo em momento de instabilidade econômica, pode ser uma das explicações para a procura do aparelho.

…sinal…

Esta é a constatação do analista Mig-Chi Kuo, que é conhecido por acertar as previsões sobre a cadeia produtiva da Apple. De acordo com suas previsões, o novo celular já comercializou mais que o dobro de unidades do modelo anterior na fase de encomendas no ano passado, mesmo com a pandemia e com a recessão econômica global.

…de…

A expectativa é que o aparelho no Brasil comece a ser vendido por cerca de R$ 14 mil. E já tem gente ansiosa para adquirir o novo produto. O neurocientista e psicólogo brasileiro, Fabiano de Abreu, explica que mais do que o marketing ostensivo o recorde está relacionado a um estado de saúde mental da atualidade.

…crise

“Com a ansiedade em alta, excesso de notícias ruins e incertezas, a necessidade de dopamina tornou-se um mecanismo de fuga para o estado psíquico atual. A dopamina é um hormônio neurotransmissor responsável pela sensação da recompensa e influencia em nossas emoções, aprendizado, humor e atenção”, diz Fabiano.

Conga

Recém-casada com o saxofonista paraense Esdras de Souza, completando o seu 18º casamento, a cantora Gretchen aterrissou na capital para cumprir agenda profissional. Devidamente acomodada no Hotel Intercity LED Águas Claras, a eterna rainha do rebolado participa hoje de um evento da Unicolors, no Complexo Fora do Eixo.

Sold…

Para quem tem dinheiro sobrando e pensa em passar a virada do ano em Trancoso é bom se apressar. Quase não está tendo mais casas de alto padrão para alugar na temporada de verão da cidade baiana. A procura por parte dos endinheirados aumentou e teve propriedade alugada por dez dias pela bagatela de R$ 300 mil. Quem pode, pode.

…out

Outra tendência que promete invadir a localidade, no litoral baiano, é a contratação de chefes de cozinha estrelados para comandar as caçarolas dos hóspedes milionários. Com a ausência de festas de réveillon por conta da pandemia, muita gente pretende romper o novo ano em eventos privados com boa comida e boa bebida.

Economizando

A recente divulgação da economia que o governo federal está tendo de cerca de R$ 1 bilhão com o trabalho em home office de servidores por conta da covid-19, entre abril e agosto deste ano, está fazendo muitos empresários pensarem sobre o assunto. A tendência é que empresas mantenham o formato mesmo após a pandemia.

Triste…

Morreu aos 88 anos, na última sexta-feira, no Rio de Janeiro, o empresário José Carlos Fragoso Pires. O ex-magnata deixa viúva Ângela Fragoso Pires, que possui várias amigas em Brasília. O empresário foi dono de uma das maiores companhias de navegação do país e atualmente enfrentava dificuldades nos negócios.

…adeus

Também faleceu no Rio, na sexta-feira, a atriz, cantora e transformista Jane di Castro, aos 73 anos, após perder a batalha para o câncer. A repercussão foi grande na mídia e nas redes sociais. Amigo de Jane, o cabeleireiro e influencer Carlinhos Beauty fez uma emocionante homenagem em sua conta no Instagram.

B’day

A segunda-feira promete ser de bolo e cumprimentos para os aniversariantes do dia: Miguel Gustavo Almeida, Alexandre Glória, Marcella Pinho, Rafael Faria, Rejane Oliveira, Gabriel Cantanhede e Marcella Boaventura. Já amanhã, terça, quem conta tempo é Karla Rosa Vaz, Rafaella Jangola, Celso Covre e Carla Alencar.

Fotos: Arquivo Pessoal