Super festa, teatro e festival de verão

Por César Rebouças (interino)

Super festa

Os papais Renata e Bruno Fernandez (bancários) comemoraram os 6 anos do filho Bernardo com uma super festa, cujo tema foi: Super Mario Bros., jogo da Nintendo que é febre entre a garotada. A festa, realizada no salão do prédio em que a família reside no Guará, contou com um pequeno grupo de convidados, devido à pandemia.

O buffet ficou por conta da Chef Patrícia Paim com cachorro quente, pizzas, salgados, entre tantas outras guloseimas e a decoração ficou a cargo da “Festas Criativas”. Todos os protocolos sanitários foram cumpridos durante a celebração. Os pequenos se divertiram com brincadeiras da empresa “Tio Pirata”.

Teatro

Estreia hoje e vai até o dia 21 de fevereiro no CCBB a peça “A DESUMANIZAÇÃO”, inspirada em romance do escritor português Valter Hugo Mãe. O projeto foi idealizado pela atriz Maria Helena Chira, que está no elenco. Em cena, questões psicológicas, como a passagem da infância para a juventude e o contato íntimo com a experiência da perda e da dor. Dirigida por José Roberto Jardim, a montagem também tem atuação da atriz Fernanda Nobre.

Expansão

Referência em Educação Superior há mais de 50 anos no Distrito Federal, o Ceub acaba de anunciar expansão para Goiânia. Mesclando tradição e inovação, a mudança vem acompanhada de um novo projeto pedagógico, com novas dinâmicas.

Festival de Verão 2021

O Pontão do Lago Sul celebra a estação com eventos ao ar livre com todas as normas de saúde e segurança exigidos para o momento. Aulas gratuitas de pilates, funcional, ioga, zumba e fitdance serão realizadas ao ar livre e com público limitado para garantir o distanciamento físico dos alunos. Aos sábados, na orla do lago Paranoá, o pôr do sol contará com a apresentação do saxofonista Saulo Sax. A programação vai até o dia 25 de fevereiro.