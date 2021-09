Sunset party, gastronomia no papel, decepção e Barroso na Rússia

DECEPÇÃO

Muito triste ver o comportamento do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Há quem jure que ele está discretamente mostrando o seu lado negacionista para agradar o seu big boss, Jair Bolsonaro. Péssimos exemplos como o não uso de máscara em certos lugares estão sendo dados por Queiroga. É lamentável.

BARROSO…

O ministro Luís Roberto Barroso, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), esteve no fim de semana que passou em visita a Moscou, na Rússia. Ele foi convidado pela Comissão Central Eleitoral (CCE) para atuar como observador das eleições parlamentares e regionais da Rússia.

…NA RÚSSIA

Barroso, presidente da Corte Eleitoral brasileira, acompanhou de perto o andamento dos trabalhos eleitorais. Na ocasião, ele conversou com autoridades russas e visitou alguns locais de votação na capital Moscou. As eleições na Rússia são realizadas através do voto impresso.

A empresária Claudia Salomão promoveu uma sunset party em comemoração ao aniversário da amiga Cleucy Oliveira

Mayra Perin na festa realizada na casa de Claudia no Setor de Mansões do Lago Norte

Denise Zuba, Mônica Fonseca, Gláucia Benevides e Suely Nakao entre as convidadas

Geiza Alckmin também prestigiou a comemoração do aniversário de Cleucy Oliveira

SEM…

CEO da L-founders of loyalty, empresa holandesa especializada em soluções de fidelidade para o varejo, a brasiliense Beatriz Ramos comemora o lançamento da campanha Selinhos de Descontos Incríveis para a Rede Super Muffato. Trata-se da primeira campanha da empresa…

…FOME

…no Brasil, trazendo novo conceito de fidelidade com propósito, em que os participantes, ao aceitarem os selinhos de desconto, irão contribuir para a distribuição de 100 toneladas de alimentos para instituições filantrópicas e ONGs nacionais. Nobre a iniciativa.

GASTRONOMIA NO PAPEL

A jornalista gastronômica Liana Sabo (foto) lança, amanhã, dia 22, às 18h30, o seu livro Histórias dos Sabores que Vivi, publicado pela Boníssimo! Edições. A obra recupera a história da gastronomia na capital por meio de matérias e notas publicadas em três décadas pela jornalista.

Nos escritos de Liana estão registros de restaurantes, chefs, proprietários e outros personagens ainda hoje em evidência. O livro conta com prefácio do mestre da gastronomia, o chef Francisco Ansiliero. O lançamento ocorrerá na área externa da sede do Correio Braziliense.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

HOMENAGEM

Em homenagem patrocinada pela Revista Justiça e Cidadania e pela Confraria Dom Quixote, que tem como chanceler o ex-ministro Bernardo Cabral, Ana Tereza Basílio, vice-presidente da OAB-RJ, vai receber o Troféu Sancho Pança, no dia 20/10. A solenidade será no auditório do STF.

Fotos: Marcelo Chaves e Zuleika de Souza