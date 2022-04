Sunset no Lago Norte e Páscoa solidária entre os destaques da coluna do dia

APROVADOS

O plenário do Senado aprovou a indicação de Alexandre de Souza para o cargo de superintendente-geral e de Victor Oliveira Fernandes para a vaga de conselheiro do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). Também foi aprovado o nome de Juliana Domingues para a função de procuradora-chefe da autarquia.

NOVO AMIGO

Mudança de hábito, ou melhor, de colegas de política. Em recente reunião com a bancada do Amapá para discussão sobre o PL que transfere terras da União para o Estado, o presidente Jair Bolsonaro preferiu ignorar o senador Davi Alcolumbre e afagar o deputado federal Acácio Favacho, o mais novo amigo de Bolsonaro.

PÁSCOA SOLIDÁRIA

A empresária Jade Palma com o apoio da amiga Carol Cavalcante está promovendo uma ação de Páscoa Solidária. A dupla está fazendo a arrecadação de cestas básicas e ovos de Páscoa para crianças da creche comunitária Monte Sião, em São Sebastião. As entregas serão feitas amanhã, no Lago Sul, com apoio do JBr do Bem.

DELÍCIA DO MAR

O restaurante Sagrado Mar, localizado na QI 17 do Lago Sul, vai celebrar a Semana Santa e a Páscoa de maneira saborosa com um prato para lá de especial. Até o dia 17 deste mês, no almoço e no jantar, a casa vai sugerir o Capellini com Polvo e Limão. A opção estará disponível ao valor de R$ 95 por pessoa ou R$ 185, para duas pessoas.

TEATRO

Para quem pretende dar um pulinho por São Paulo nesses dias, segue a dica: o apresentador do Greg News da HBO, Gregório Duvivier, está em cartaz no Teatro Sérgio Cardoso, em São Paulo, até o dia 17, com o espetáculo Sísifo, que conecta a mitologia ao caótico mundo hiperconectado e ao Brasil dos memes em cerca de 60 cenas curtas.

FRESCOR

Inspirada no lifestyle de Saint Tropez e sucesso no Rio de Janeiro, a bebida aBrigitte – um vinho rosé refrescante – acaba de chegar em Brasília. À frente do negócio está o empresário brasileiro Leonardo Pazzini. Nos próximos meses, ele planeja lançar um espumante brut com aromas de frutas cítricas, genuinamente brasileiro.

TALENTO

O brasiliense Adriel Oliveira, 32 anos, referência em cultivo de cogumelos na Europa, está comandando a Shimejito, empresa de tecnologia de produção de biofertilizantes e cogumelos. A startup tem atraído o interesse de investidores de Portugal e de outras partes do mundo. O negócio movimentou em 2021 mais de 2 milhões de euros.

A empresária Priscila Castro no jantar de seu aniversário na Trattoria da Rosario, entre os amigos Abel e Hellen Dias, Ana Silva, Tesla Paraguassu, Virgínia Afonso e Laiana e Pablo Bulhões

BILIONÁRIAS

Você sabe o que tem em comum Luiza Helena Trajano, Lucia Borges Maggi, Maria Helena Morais, Dulce de Godoy Bueno, Ana Lúcia Villela, Neide Helena de Moraes, Vera Santo Domingo e Anne Marie Werninghaus?! Pois é, todas elas estão na seleta lista das mulheres mais ricas do Brasil, com fortuna igual ou superior a 1 bilhão de dólares.

QUARENTÃO

O deputado distrital José Gomes realizou uma festa para mais de 6.500 pessoas no Arena Hall para comemorar seus 40 anos de vida e para lançar oficialmente sua candidatura para deputado federal. Estiveram no evento o vice-governador Paco Brito, o empresário Paulo Octávio e o Bispo Rodovalho, entre outros nomes da política.

ARIANOS

A terça-feira promete ser muito especial para os amigos aniversariantes do dia: a colunista Claudia Meireles, a médica Mariana Ferrer, a empresária Claudia Salomão e o empresário Pedro Pimenta da Veiga. Todos comemoram a data em clima intimista com a família, recebendo muitas mensagens de parabéns ao longo do dia.

Fotos: Marcelo Chaves, Oswaldo Rocha e Arquivo Pessoal