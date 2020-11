Starbucks abre em dezembro no Aeroporto Internacional de Brasília

PUBLICIDADE

Como foi noticiado no passado, a rede de cafeteria Starbucks abre sua primeira unidade em Brasília. Famosa pela presença nas principais capitais do mundo, a marca abre nos próximos dias no Aeroporto Internacional de Brasília. Mesmo com os tapumes cobrindo já é visível a logomarca no alto de um dos quiosques.

Serão dois espaços, um na Praça Pickup recém-aberta para teste operacional, em frente ao aeroporto, e outra unidade de dois andares na frente do embarque e desembarque doméstico. A abertura oficial está prevista para acontecer na primeira semana de dezembro, se as obras não atrasarem. A expectativa é grande.

Foto: Reprodução