Sim intimista, senadora, encontro em pernambuco, preces e da Bahia para Tulum

SENADORA

A educadora Maria Eliza de Aguiar e Silva tomou posse como senadora no lugar do senador Confúcio Moura, do estado de Rondônia, licenciado por 120 dias. Maria Eliza é a primeira suplente e uma das maiores autoridades em educação em seu estado. Ela é muito conhecida na capital Porto Velho, pelo trabalho que desenvolve na defesa da educação.

CONQUISTAS

O embaixador da Nigéria no Brasil, Muhammad Ahmed Makarfi, recebeu convidados no Clube Naval para comemorar em grande estilo a Data Nacional de seu país, que de acordo com ele é a maior economia da África e com o PIB em crescimento, mesmo com a crise mundial de petróleo enfrentada. Participaram do evento vários embaixadores de países árabes e africanos.

PRECES

Os amigos do jornalista Gustavo Frazão, que atua no Ministério da Saúde, estão em uma corrente de oração intensa. Frazão está internado já há alguns dias na UTI do Hospital do Coração, da Rede D’Or São Luiz, com embolia pulmonar, decorrente de complicações da Covid-19. Ele está consciente, em tratamento e seu estado inspira cuidados.

COMEMORAÇÃO

Um dos empresários mais bem sucedidos e queridos do estado do Tocantins, Joseph Madeira comemora no dia 15 de novembro seu aniversário, brindando a vida na presença da família e dos amigos mais próximos. Joseph, que é jornalista por formação, é CEO do Grupo Jorima e presidente da Associação Comercial e Industrial de Palmas (ACIPA).

ENCONTRO EM PERNAMBUCO

O ex-deputado distrital e empresário Cristiano Araújo e o empresário e diretor do Grupo Jornal de Brasília, Lourenço Peixoto, se encontraram em Pernambuco, na última sexta-feira, onde Peixoto passa temporada em seu apartamento na praia de Boa Viagem, Recife, com a mulher, a artista plástica Rosália Peixoto.

Lourenço Peixoto e Cristiano Araújo

O encontro foi em um dos camarotes do show da dupla Jorge & Mateus no Classic Hall, no Centro de Convenções de Pernambuco. Cristiano Araújo está na ponte-aérea Brasília-Recife de 15 em 15 dias por um motivo especial. Visitar a noiva, a médica endocrinologista Mariana Arraes, filha de políticos locais.

Rosália Peixoto e Mariana Arraes

ITALIANÍSSIMO

Nos 700 anos de sua morte e por ocasião da Semana da Língua Italiana no mundo, o poeta Dante Alighieri terá sua arte reverenciada com o lançamento do livro Dante 700 anos: os olhos de Beatriz, quarta-feira, na Embaixada da Itália. Na ocasião, o curador do livro e presidente da Academia Brasileira de Letras, Marco Lucchesi, fará uma palestra.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

HOMENAGEM

O calendário ilustrado da Fundação Athos Bulcão prestará homenagem aos professores, fundamentais na manutenção das atividades de ensino na pandemia de Covid-19. Professor por profissão, Athos valorizou o ambiente escolar com suas obras. Por isso foram escolhidas para o calendário, seus projetos para escolas e universidades da capital.

DA BAHIA PARA TULUM

O jornalista e empresário Leandro Mazzini (foto) está com um pé em Brasília e outro nas praias mexicanas. Com a expertise do seu hotel boutique em Caraíva, Bahia, agora atravessa o Caribe e chega à paradisíaca Tulum, onde acaba de adquirir um belo terreno próximo à Playa Santa Fé. O projeto envolve bangalôs no mesmo modelo operado…

…nas praias baianas e um espaço exclusivo para elopement wedding. Mazzini ainda levará para lá em 2023 uma edição sobre Turismo do e-Mundi (encontro mundial da imprensa) que criou em 2013 e hoje conta 120 jornais de 20 países como signatários das press-trips. O e-Mundi é financiado atualmente por mais de 50 grandes patrocinadores nacionais.

B’DAY

A semana começa em clima de parabéns, presentes e mensagens de felicitações para os aniversariantes desta segunda-feira: jornalista Hendy Miranda, editor do portal do Jornal de Brasília, Miguel Alves, radialista Ilka Oliveira, atriz Surama de Castro, psicólogo Adriano Dias, jornalista Lia Sahadi, advogado Celso Borges e a empresária Mallu Caribe.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Fotos: Fernando Veller e Arquivo Pessoal