Sensitiva Márcia Fernandes revela as suas previsões para o próximo ano

Famosa em todo o país por prever acontecimentos de relevância, Márcia revelou ao Jornal de Brasília o que 2023 reserva para o Brasil

Como a coluna faz tradicionalmente na última edição do ano, trouxemos as aguardadas previsões da sensitiva e médium Márcia Fernandes para o ano que se inicia em breve. Famosa pelas previsões e dicas espirituais que costuma dar nas redes sociais e nos programas de televisão e rádio que participa no Brasil, ela fala sobre os novos rumos políticos que o país tomará com o novo governo e também o que o ano de 2023 reserva para o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva e a primeira-dama Rosângela Lula da Silva, a Janja,

O que 2023 reserva para o Brasil, agora com um novo presidente?

Muitas coisas. A relação do Brasil com o mundo, por exemplo, terá uma melhora visível a partir de abril de 2023, com alguns investimentos retomando e aumentando a credibilidade do país no exterior.

E sobre as nossas questões ambientais tão sensíveis e polêmicas?

Neste quesito, as questões ligadas ao meio ambiente ainda ocuparão muito espaço no noticiário internacional. Em especial deste mês de dezembro que está terminando até o início de abril do próximo ano.

Haverá uma melhora no ambiente político, sem os constantes embates que eram corriqueiros na gestão de Jair Bolsonaro?

Marte, que representa o poder executivo, estará em Gêmeos, sinalizando brigas e impaciência diante da realidade difícil do país. Poderá haver grande mobilidade de grupos, além de conflitos intensos em territórios ocupados por povos originários, por exemplo. O período de maior destaque será em fevereiro, junho e agosto de 2023.

Márcia Fernandes alerta presidente Lula, primeira-dama Janja, e demais familiares para que tenham cuidados redobrados com a saúde no próximo ano

Então quer dizer que enfrentaremos um ano difícil no Brasil em 2023?

Netuno em posição desfavorável para o mapa do Brasil mostra uma forte tendência a buscar soluções e auxílio em forças sobrenaturais e religiosas. Isso ocorre em especial por desespero pessoal, descrença, confusão mental ou até mesmo ignorância sobre o papel do poder público. O astro promete atrapalhar por muito tempo a clareza da população brasileira sobre os destinos do país. Afinal, não se trata apenas de espiritualidade – um assunto de Júpiter – mas, sim, de ilusionismo e mistificação que confundem o juízo do povo brasileiro.

O Brasil terá uma melhora nas questões econômicas e sociais?

Não será um ciclo pacífico e fluído, mas com muita energia e sobretudo planejamento haverá avanços moderados no que diz respeito à situação econômica, principalmente a partir do final de junho de 2023. Haverá melhores comunicações internacionais em 2023 e também ocorrerá a abertura de sigilos e descobertas de escândalos que irão repercutir.

E sobre o presidente Lula e a primeira-dama Janja?

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a primeira-dama Rosângela, a Janja, bem como os seus filhos devem estar sempre atentos às questões de saúde/doenças no decorrer do ano de 2023.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Fotos: Arquivo Pessoal