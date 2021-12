Sensitiva Márcia Fernandes faz as suas previsões para o ano que se inicia

Vidente revela que Brasil poderá ser epicentro da covid-19 em 2022

omo fazemos tradicionalmente no final do ano, fomos ouvir as principais previsões para o ano que está prestes a começar, feitas por uma das sensitivas mais respeitadas e famosas do Brasil. Márcia Fernandes revelou o que podemos esperar da política, das eleições, e sobretudo da pandemia no ano de 2022. É respirar fundo e conferir o que nos reserva o futuro, de acordo com a médium e vidente brasileira.

Como a senhora vê o cenário político em 2022 no Brasil?



Neste ano, teremos oito planetas retrógrados, dentre eles Vênus e Marte, que pedem mais cautela com relações e nas ações, e a quadratura entre Saturno e Urano ainda se faz presente, indicando muita tensão, polarização e radicalismo, assim como em 2021. A quadratura entre Saturno e Urano em destaque nos meses de janeiro e de agosto a novembro, com um maior afastamento em abril, maio e junho, trará incerteza, instabilidade, tensão e estresse no coletivo, maior inflação, polarizações e radicalismo entre a direita / esquerda ou conservadorismo / modernização.



A pergunta que todos querem saber. Bolsonaro será reeleito? E o ex-presidente Lula?



Lilith na casa um em Gêmeos em conjunção com o ascendente traz momentos de verdadeira incógnita para a nossa nação e para o mundo. Teremos que usar a nossa experiência do passado para traçar nosso futuro, equilibrando emoção e razão. Não arrisco em dizer quem levará a candidatura. Em um outro canal, me perguntaram a mesma coisa e disse o seguinte: Numa análise unicamente astrológica, a revolução solar feita para os três principais candidatos, Lula, Bolsonaro e Moro, o Lula leva vantagem neste aspecto, mas mesmo assim existem outros fatores que devem ser considerados.

Márcia também fez previsões para a política e as eleições no Brasil



A pandemia irá embora em 2022? Fala-se muito de uma pandemia muito mais grave no futuro. A senhora acha possível? O Brasil ainda sofrerá com a covid-19?



Em relação à pandemia, como falamos, Júpiter em Peixes gera esperança para desenvolvimento de medicamentos e vacinas e para o processo de cura. Porém, a quadratura entre Saturno e Urano tende a instabilidades, imprevisibilidade e incertezas – e isto em diversos assuntos, da economia à saúde – com destaque para o momentos de maior proximidade da quadratura, ou seja, em janeiro e no segundo semestre. A quadratura Saturno/Urano mostra um ir e vir de mutações do vírus, e isto pode ficar amplificado durante a conjunção de Júpiter com Netuno, exata em abril que tanto abre possibilidades de cura como aumenta a ação viral. Assim, o mundo pode ter nova onda de covid entre abril e setembro de 2022. Quando pegamos o Mapa de Revolução Solar do Brasil, temos Áries na casa 1, mostrando que o Brasil pode ser um epicentro da pandemia no próximo ano.



A senhora pode falar algo sobre as eleições no Distrito Federal? Ibaneis Rocha será novamente governador? E sobre os outros candidatos? Alguma novidade?

Para o Distrito Federal eu sinto que teremos muitas brigas entre Legislativo, Executivo e Judiciário. Muita discordância entre estes três poderes. Será um ano de muitas passeatas e um país bastante dividido. Sobre o governador Ibaneis, não consigo fazer a análise sem os dados e possíveis candidatos.

Fotos: Arquivo Pessoal