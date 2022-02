Sábado especial, ranking, o poder do café e novo shopping na coluna de hoje

RANKING

O Tribunal do Júri de Samambaia ganhou o primeiro lugar no Brasil no quesito produtividade do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) em 2021. É o terceiro ano consecutivo que a unidade atinge o feito. Com outras unidades do Distrito Federal em 2º, 3º e 5º lugares, o TJDFT possui quatro varas entre as cinco mais eficientes do país.

A Diretoria-Executiva da Organização Internacional do Café (OICAFÉ) agora terá comando feminino. Vanusia Nogueira foi eleita para um mandato de cinco anos e será a primeira mulher a dirigir a Organização, a partir do dia 1º de maio, sucedendo José Dauster Sette.

Mineira, de família de cafeicultores, Vanusia ocupa atualmente o cargo de diretora-executiva da Associação Brasileira de Cafés Especiais. É conselheira do Conselho Nacional do Café, da Rainforest Alliance, da Alliance for Coffee Excellence e da Specialty Coffee Association.

A Organização Internacional do Café reúne países responsáveis por 98% da produção e 67% do consumo mundial do produto. O Brasil é o maior produtor e exportador do mundo, com 35% da produção e 32% de participação no mercado internacional, e o 2º mercado consumidor.

Com casamento marcado para o mês de novembro no Uruguai, o jornalista Caetano Tonet Camargo e a empresária Carol Valença escolheram a vinícola Água Verde Wine Lodge, em Punta del Este, para o ‘‘sim’’ do casal. O casório promete contar com a presença da família e dos amigos mais próximos dos noivos.

Dados da Globus Seguros apontam um crescimento de 55% na contratação de seguro de vida nos últimos dois anos. De acordo com a corretora, o número mostra que a pandemia de covid-19 mudou a percepção dos brasileiros no que diz respeito ao produto. O público acima de 50 anos é predominante.

A empresária Lúcia Bittar entre a irmã Cláudia e a amiga Isabella Carpaneda em almoço festivo ontem na Fazenda Churrascada, no Clube de Golfe

Está repercutindo a chegada de mais um shopping em Águas Claras. O Grupo PaulOOctavio pretende inaugurar em julho de 2026, na região, o Manhattan Shopping. O local abrigará duas torres, sendo uma residencial e outra comercial, e pela previsão inicial, contará com 47 lojas dos mais variados segmentos.

As jornalistas Júlia Guimarães e Andressa Furtado agora comandam sozinhas a agência de comunicação e assessoria de imprensa Mentha em Brasília. As sócias, que atuam no mercado há mais de dez anos, prometem algumas novidades para o segmento nas próximas semanas.

A Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do DF (Secti) vai inaugurar hoje, às 15h, o Wi-Fi Social DF na Praça Nelson Corso, na Vila Planalto. O secretário de Tecnologia e Inovação do DF, Gilvan Máximo, estará presente no evento para lançar a internet gratuita para os visitantes e moradores.

