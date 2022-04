Rick Michel, de Sinatra Forever, comemora chegada ao Brasil para nova turnê 

Espetáculo internacional volta a Brasília para apresentações no Teatro UNIP, no dia 6 de maio, mês das mães

Depois do sucesso em 2017, o musical Sinatra Forever finalmente chega ao Brasil para mais uma turnê em 2022. Depois de passar por vários países, como os Estados Unidos, Canadá, México, Chile, Nova Zelândia, Costa Rica, entre outros, retornará neste ano para apresentações em cinco cidades brasileiras: Rio, Maringá, Londrina, Curitiba, Cuiabá e Brasília.

O espetáculo, que homenageia Frank Sinatra, desembarca no Distrito Federal no dia 6 de maio para duas apresentações, no Teatro UNIP. A estrela da noite é o cantor norte-americano Rick Michel, reconhecido por interpretar o astro lendário há 40 anos. Sinatra Forever saiu dos palcos de Las Vegas para rodar o mundo e já foi visto por mais de um milhão de pessoas.

Acompanhado pela orquestra, Rick surpreende o público em suas apresentações, pelo timbre de voz semelhante ao do saudoso Frank Sinatra e pela interpretação única ao maior cantor pop americano de todos os tempos. Rick Michel traz para os palcos toda a musicalidade e sucesso dos clássicos I’ve got under myskin, New York, New York e Fly me to the moon, entre outros sucessos.

Com um repertório extenso e 70 minutos de show, a proposta de Sinatra Forever vai além de um tributo ao ídolo, “é uma saudação, uma homenagem à voz mais marcante de todos os tempos e suas canções”, conclui o produtor do espetáculo. Em entrevista ao Jornal de Brasília, o cantor fala um pouco mais sobre o presente que é interpretar o inesquecível Frank Sinatra.

Cantor e ator americano Rick Michel interpreta o mito Frank Sinatra

Como é interpretar um dos astros da música mais famosos do mundo por tantos anos?

Deus me deu um dom, e é um privilégio poder cantar e interpretar o melhor cantor pop do século XX. Estou verdadeiramente honrado por ter a oportunidade de me emocionar e cantar suas músicas para tantas pessoas.

O que Sinatra Forever representa para você?

O show Sinatra Forever significa muito pra mim, são mais de 40 anos cantando as canções de Sinatra com os arranjos originais e tocando com as melhores bandas do Brasil e do mundo.

Quais são as expectativas para a turnê no Brasil em 2022?

Sinto que serão experiências inesquecíveis. Acredito que o público se conectará mais uma vez comigo, pois já toquei em todo o mundo, e essa conexão sempre acontece. O público é diferente, de países e culturas diferentes, mas mesmo não falando inglês, todos conhecem e sabem de cór os clássicos de Frank Sinatra, porque ele é realmente uma lenda mundial.

Além do Brasil, quais outros países você visitará com o musical?

Acabei de voltar de Santiago, no Chile, estava lá antes de vir para o Brasil. Esta será a minha 4ª vez aqui neste lindo país, que me recebe sempre tão bem. Estou muito feliz. Já estive em vários lugares, como Costa Rica, Nova Zelândia, Canadá, Coreia do Sul e Itália. Todas as apresentações são muito aplaudidas. O mundo até hoje adora Sinatra.

As duas apresentações de Sinatra Forever em Brasília acontecerão na sexta-feira, dia 6 de maio, às 19h e 21h, no Teatro UNIP, na 913 Sul.

Fotos: Arquivo Pessoal