Restaurante Tortuga chega ao terraço das Galerias Lafayette em Paris

O novo restaurante do premiado chef Julien Sebbag, recém-instalado em um dos endereços icônicos de Paris, o terraço da Galeries Lafayette, caiu no gosto do franceses e turistas. Dedicado a explorar os sabores do mar e rios, o menu exalta o peixe. Em uma collab com o Grupo Moma, o chef (que também está à frente do Chez Oim, Créatures e Je Cuisine Chez Toi) leva sua mesa experimental para o terraço, na qual ele prepara, artesanalmente, peixes marinhos e de água doce pescados de maneira natural.

A criação do Tortuga – uma referência a uma ilha das Antilhas que foi bastião de piratas no século 17 – resulta da colaboração de três apaixonados pelo que fazem: Sebbag, na cozinha; Franklin Azzi, na arquitetura; e Pierre Marrie, no décor e ambientação. Em conjunto, propõem um espaço onde cozinhar se torna um espetáculo e a experiência começa assim que se chega ao salão, onde se encontra a cozinha central à vista dos clientes. Todos os sentidos estão envolvidos e experiência é pensada como uma imersão.

Foto: Arquivo Pessoal