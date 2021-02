Residências em Brasília utilizam recursos naturais para compor estrutura do imóvel

PUBLICIDADE

Quem passa pela quadra 17 do Setor de Mansões Park Way se depara com uma visão inusitada. Uma casa em construção com o telhado feito todo em grama. Tendência que vem conquistando os brasilienses, em especial os adeptos de construções sustentáveis.

Entre os benefícios do telhado de grama está a diminuição do calor. Além de isolar a casa termicamente, a vegetação aumenta a área verde e diminui as chamadas ilhas de calor. O telhado verde também diminui a poluição e melhora a qualidade do ar do ambiente.

Foto: Marcelo Chaves