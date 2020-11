Relações públicas Tiago Correia é homenageado com jantar em Fortaleza

PUBLICIDADE

De passagem por Fortaleza, o relações públicas brasiliense Tiago Correia ganhou uma recepção com lugares marcados na residência do casal de empresários Denny Feitosa e Rejane Noronha. Ismael Sampaio, amigo do casal anfitrião, se encarregou de assumir às caçarolas e preparou um saboroso camarão. O jantar foi harmonizado com vinhos portugueses. A sobremesa foi assinada pela chef Anna Paula Rezende.

Foto: Arquivo Pessoal