Record TV Brasília: um time de peso

Uma das principais emissoras de televisão da capital, a Record TV Brasília fez uma reformulação nos últimos meses no seu quadro de jornalistas locais. Nomes de peso entraram na empresa para juntar forças com demais talentos já presentes na rede de televisão querida pelos brasilienses. A programação só tem ganhado elogios.

Nomes como o do apresentador Matheus Ribeiro (a coluna fez uma matéria especial com ele em abril), fizeram parte das novas contratações da emissora. Ele apresenta o DF Record à noite. Já o jornalista Guilherme Portanova entrou para a rede no final do ano passado, para apresentar o DF no Ar, diariamente pela manhã.

Profissionais de peso da comunicação estão somando forças com veteranos da casa como os apresentadores Giulianno Cartaxo, que comanda o Balanço Geral Manhã, Henrique Chaves, que apresenta o Balanço Geral nas tardes da casa, e Fred Linhares, à frente do programa Cidade Alerta Brasília, sempre de segunda à sexta-feira.

Diretor-geral da Record TV Brasília, Luciano Ribeiro Neto falou sobre o momento vivido pelo canal.

“Estamos dando ênfase a credibilidade, sem deixar de lado uma linguagem simples e explicativa. Nesse momento de pandemia, somos um meio crucial para a comunicação entre as autoridades constituídas e o povo em geral.”

“Da mesma forma, o povo tem na Record um instrumento de cobrança e reivindicações. O segredo da Record TV Brasília são, sem dúvida, os nossos colaboradores. Sem distinção de cargo ou posição, e isso se reflete na aceitação dos nossos telespectadores”, destaca Luciano, que vem realizando um aplaudido trabalho na emissora.

Henrique Chaves

Apresentador do Balanço Geral, Henrique Chaves destaca a informação de qualidade e segura que está sendo levada para todos os telejornais da rede. “A Record TV Brasília acompanha os novos tempos e se multiplica na cobertura da pandemia no Distrito Federal e região do Entorno. Informação de qualidade e segura pode ser vista em todos os telejornais. E o Balanço Geral se consolida cada vez mais como a voz do povo do DF e do Entorno. Estamos sempre juntos e quando tudo isso passar, e vai passar, teremos muitas novidades no programa com quadros novos, prêmios e ainda mais interatividade. Tenho certeza que o público vai adorar. É algo novo, aguardem”, ressalta Henrique Chaves, famoso pelo bordão “Só subindo”, com um sorriso no rosto.

Fred Linhares

Radialista e apresentador Fred Linhares afirma que apesar dos desafios trazidos pela a pandemia do novo coronavírus, o momento é de união no trabalho. “O momento da Record TV Brasília é de muita união. Todos os profissionais estão juntos enfrentando esse desafio da pandemia que ocorre no mundo. Estamos conseguindo fazer um trabalho com muita qualidade e sobretudo mais perto da população do Distrito Federal, que tem nos prestigiado. No Cidade Alerta Brasília, estamos fazendo um trabalho diferente, levando informação não só dos acontecimentos relacionados à covid-19, mas também de outros assuntos relevantes para o telespectador brasiliense. Estamos unidos em fazer um jornalismo mais familiar”, destaca.

Guilherme Portanova

Jornalista Guilherme Portanova ressalta a união de toda a equipe na discussão do conteúdo jornalístico. “É muito comum observarmos empresas consolidadas no mercado tradicional que sofrem muito no processo de renovação e inovação. É aquela história de trocar o pneu com o carro em movimento. A Record TV Brasília tem sido uma grata surpresa também nesse sentido. A disposição para discutir o conteúdo é permanente e envolve toda a equipe de maneira que estamos sempre sendo demandados a propor e avaliar o nosso trabalho.”

“Sou muito grato por ter entrado no processo, no início das mudanças. Sou parte do time e estou muito satisfeito com os resultados conseguidos. Estamos alterando o conteúdo da programação e as mudanças têm sido bem avaliadas pelo público. Uma dessas mudanças é o DF no Ar, que tenho a honra de apresentar. Temos um noticiário matinal com muita análise, muita reflexão sobre os temas que fazem a diferença na vida das pessoas. No programa, conseguimos mostrar pontos de vistas diferentes sobre um mesmo tema”, enfatiza.

Giulianno Cartaxo

Há 13 anos à frente das câmeras da Record TV Brasília, o apresentador Giulianno Cartaxo diz que ao longo de pouco mais de uma década, pôde acompanhar várias transformações. “Essa é uma das nossas principais qualidades. O morador do meu querido quadradinho está em constante evolução e a cada dia está mais exigente. Ele não se contenta com o básico, com o superficial. Ele precisa entender os fatos, ele gosta de ter voz e, principalmente, de ser ouvido. Por isso, a Record TV Brasília está sempre se reinventando”, comenta Giulianno.

“E isso inclui dar um gás novo à equipe. A chegada da juventude e entusiasmo do Matheus, aliada à experiência e ao profissionalismo do Portanova comprovam tudo isso. Assim como o meu novo desafio: comandar o primeiro jornal local da grade diária, logo bem cedinho, e alavancar a audiência para os demais programas. O Balanço Geral Manhã faz um apanhado das principais notícias da noite, dos fatos que marcaram o DF e o Entorno, e prepara os nossos telespectadores para o que acontecerá ou o que poderá acontecer durante o dia.”

Fotos: César Rebouças

