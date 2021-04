Reality show conta com a participação de candidatos sem roupa

Tem tomado conta das redes sociais nos últimos dias, imagens de um reality show que está colocando em um palco pessoas totalmente como vieram ao mundo: sem roupa. Com o nome de Naked Attraction, e versões na Itália, Alemanha e no Reino Unido, a atração apresenta pessoas nuas que buscam um parceiro ou parceira ideais.

Os candidatos ficam em uma espécie de box, e as partes mais íntimas são mostradas inicialmente para quem irá escolher, bem como detalhes como tatuagens, piercings e até os pelos pubianos. Só no final o rosto do candidato(a) é revelado. Ao final do encontro, o casal segue para um jantar a dois, com a possibilidade de um namoro.

O programa, que foi criado inicialmente no Reino Unido em 2016, está viralizando. Os participantes recebem um cachê (espécie de ajuda de custo) para o jantar, após o programa. A atração conta com a participação de casais héteros e gays. A expectativa é que o Brasil ganhe uma versão, assim como outros países.

Fotos: Reprodução