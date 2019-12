Ana Paula e Raul Lycurgo recebem amigos para jantar de Natal

PUBLICIDADE 

Como há tempos não acontecia, Brasília este ano foi cenário de inúmeros eventos de Natal, movimentando os circuitos social, empresarial, diplomático e político da capital. Encontros para celebrar uma das datas mais especiais para os cristãos: o nascimento de Jesus. Na foto em destaque, Ana Paula Guimarães e Raul Lycurgo.

O casal de advogados Ana Paula Guimarães e Raul Lycurgo, contagiado pelo clima de Natal, abriu a casa no Setor de Mansões Dom Bosco e recebeu 80 convidados para um jantar especial com delícias típicas da data preparadas no capricho pela Afetto Gastronomia.

“Natal sempre me emociona. Época de renovação da fé, de verbalizar e distribuir amor, de união familiar, de paz e de uma profunda gratidão por todas as bênçãos de Deus”, conta Ana Paula, que ao lado da família celebra a data com festa e preces para o Deus Menino.