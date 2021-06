Quintal da Dona Graça estreia no Park Way restaurante temático junino

Tem novidade para quem adora festa junina. Trata-se do Quintal da Dona Graça, restaurante temático junino que abre hoje no Park Way. No local, a cenografia de uma pequenina cidade do interior, com casinhas coloridas, toda enfeitada para a festa junina. No coreto da pracinha, uma banda toca clássicos do forró que embalam gerações.

Graça Yoda entre Janete Vaz e Juliana Oliveira

Um passeio pelo local revela alguns personagens típicos da data, como o padre e a viúva. No ar, o cheiro inconfundível das comidas que caracterizam esta época do ano. O Buffet La Fiesta, em parceria com a FLAP Live Marketing, materializaram a novidade que segue até o mês de agosto aberto ao público mediante a compra de ingresso.

O projeto comandado pela empresária Graça Yoda contou com um pequeno evento de apresentação do local, para poucos convidados e com todos os cuidados exigidos pelas autoridades por conta da pandemia respeitados. Durante os dias de evento, o ingresso custa R$ 75 por adulto e R$ 35 por criança. As bebidas são à parte.

Fotos: Arquivo Pessoal