Publicitário Vyctor Hugo Ribeiro revela como está se reinventando nesses tempos de pandemia

Desde que o decreto para o isolamento social em decorrência da covid-19 surgiu no Distrito Federal, brasilienses estão utilizando desse tempo atípico para redescobrir antigos hobbies e os colocando em prática. O publicitário e fotógrafo goiano – que há quatro anos vive no quadrado brasileiro – Vyctor Hugo Ribeiro recusa ociosidade e rotina, por isso, resolveu mergulhar na antiga e prazerosa paixão das artes visuais.

Ao realizar suas pinturas com contextos realistas, porém de traços abstratos, o rapaz tem recebido muitos elogios de amigos, colegas e profissionais da arte nas redes sociais. “O distanciamento social tem sido um momento de ruptura para todos nós. Comigo, foi um instante de reconexão com um hobby muito adorável (e antigo) que me fez descobrir novas habilidades que resultam em horas muito prazerosas”, destaca.

“Olhar para si neste cenário tão incomum que nos encontramos, também faz com que as obras ganhem vida. Já era algo que eu sempre amei fazer na minha vida, mas a quarentena me deu esse estorvo”, acrescenta. A longo prazo, ele pretende aprofundar seus conhecimentos e possibilidades nas artes plásticas. “Realmente quero estudar novas formas para pintar, usando novos métodos com tecidos e tintas naturais.”

Fotos: Arquivo Pessoal