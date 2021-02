Príncipe alemão Carl von Bismarck passa o aniversário no Brasil e visita Brasília

O príncipe e político alemão Carl von Bismarck está passando curta temporada no Brasil. Ao lado da mulher, a princesa Alessandra von Bismarck, que é brasileira, Carl está aproveitando o feriado em Santa Catarina. Completando mais um ano de vida hoje, 17, ele brinda a data com a esposa em Florianópolis, onde está aproveitando as manhãs para fazer caminhadas na Praia da Joaquina. De lá, o casal dará um rasante por aqui por Brasília.

Foto: Arquivo Pessoal