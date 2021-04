Primeira edição da Mercato reúne amantes da arte e do design no Gilberto Salomão

Foi sucesso a abertura oficial da Mercato + Antiguidades + Arte + Design, realizado no último final de semana no Shopping Gilberto Salomão, no Lago Sul. O evento reuniu em um só endereço arte, antiguidade e o melhor do design. Tudo idealizado pelos empresários de Brasília, Lourenço Peixoto, Antonio Aversa, Roberto Corrieri e Beto Saback.

Antônio Aversa e Roberto Corrieri são os idealizadores da Mercato

Vice-governador Paco Britto, Ana Paula Hoff e Amador Outerelo

A abertura contou com um espaço assinado pela arquiteta Winnie Jibran Bernardes e uma mostra com trabalhos assinados pelo artista plástico brasiliense Paulino Aversa, em homenagem aos61 anos de Brasília, além de uma exposição de crucifixos em marfim dos séculos XVIII e XIX, e de raros automóveis antigos Mercedes Benz.

Winnie Jibran e Henrique Bernardes

A expectativa é que o evento seja realizado todos os finais de meses com a participação de antiquários, galerias e comerciantes da alta relojoaria. A Mercato está inovando no segmento no DF. Tudo com uma roupagem mais atual e moderna e uma variedade de produtos de excelente qualidade, como destacaram os idealizadores.

Rodolfo Lira

Secretário de Obras, Luciano Carvalho, com Leonardo Vasconcelos

Maria da Graça Miziara e Deborah Pinheiro

Paulo Galego

João Carlos Padilha e Amador Outerelo

Antônio Carlos Dantas e Kiko Caputo

Fotos: César Rebouças e Marcelo Chaves