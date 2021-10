Primeira-dama Mayara Noronha prorroga campanha “Vem Brincar Comigo”

A ação está arrecadando brinquedos destinados às crianças carentes da capital. Os brinquedos podem ser doados até a próxima quarta-feira (6)

Primeira-dama do DF e secretária de Desenvolvimento Social Mayara Noronha Rocha está prorrogando a campanha beneficente Vem Brincar Comigo edição 2021. A ação está arrecadando brinquedos destinados às crianças carentes da capital. Os brinquedos podem ser doados até a próxima quarta-feira, dia 6, no Palácio do Buriti, ou nas sedes das administrações regionais do Distrito Federal.

Em entrevista ao Jornal de Brasília, em seu gabinete no Palácio Buriti, a primeira-dama destacou a necessidade em ajudar as crianças em situação de vulnerabilidade social. “É através das brincadeiras que a gente consegue trabalhar todo o lado cognitivo de uma criança, o controle emocional, a interação social e o mundo lúdico. Precisamos do apoio de todos nessa causa tão nobre”, disse Mayara.

Foto: Marcelo Chaves