Michelle Bolsonaro faz a entrega de alimentos para famílias carentes do DF

A presidente do Conselho do Programa Pátria Voluntária, a primeira-dama Michelle Bolsonaro (foto), fez ontem, dia 23, a entrega de cestas básicas para nove famílias de várias localidades do Distrito Federal. A ação marcou o início da distribuição de mais de 3 mil cestas. Os alimentos são fruto de uma arrecadação realizada na última segunda-feira (22), dia do aniversário de Michelle Bolsonaro, no Palácio do Planalto.

A instituição sem fins lucrativos Viver Brasil (IVB), sediada em Ceilândia, e cadastrada na plataforma do Pátria Voluntária, é a responsável por organizar as entregas, que ocorrerão, ao longo do mês, para moradores de Ceilândia, Sol Nascente, Fazendinha, Sobradinho, Samambaia e Santa Maria. Voluntários da instituição auxiliarão nas entregas de acordo com cronograma apresentado no plano de trabalho do Brasil Acolhedor.

Foto: Anderson Riedel/PR