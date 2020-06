Primeira-dama Mayara Rocha participa de reunião virtual com representantes da União Europeia

PUBLICIDADE

O Comitê de Emergência Covid-19, criado pelo Governo do DF para atendimento emergencial às famílias em situação de vulnerabilidade, recebeu da Delegação da União Europeia a doação de 538 cestas básicas e 316 kits de higiene. As doações beneficiarão famílias carentes de comunidades afetadas pela pandemia.

A doação é resultado da campanha “GDF e Embaixadas Contra a Covid-19” promovido pelo Escritório de Assuntos Internacionais do DF, em parceria com o Comitê e com a Defesa Civil do Distrito Federal, responsável pelo recolhimento, logística e distribuição das doações nas diversas regiões administrativas da capital.





Na tarde de hoje (18), foi realizada uma reunião online com a presença da primeira-dama Mayara Rocha, da chefe de Políticas Sociais, Anucha Soares, e da chefe do escritório de Relações Internacionais do GDF, Renata Zuquim, com a Embaixada da União Europeia e embaixadores membros do bloco econômico.

Fotos: Arquivo Pessoal

