Primeira-dama Mayara Rocha é agraciada com a Ordem do Mérito do Bombeiro Militar do DF

A primeira-dama Mayara Rocha foi agraciada na manhã desta quarta-feira (2) com a insígnia Ordem do Mérito do Bombeiro Militar do Distrito Federal – Imperador Dom Pedro II, Grau Comendador. A entrega da condecoração ocorreu durante solenidade militar na Academia do Corpo de Bombeiros. Mayara recebeu a medalha do vice-governador Paco Britto e do comandante-geral do CBMDF, coronel William Bomfim. Em virtude dos protocolos da pandemia de Covid-19, a solenidade ocorreu em duas etapas.

Já na parte da tarde, a primeira-dama realizou a entrega da comenda Grau Cavaleiro para 140 homenageados, que prestaram notáveis serviços à corporação, ao DF ou ao país. “Agradeço e me sinto honrada com a missão de ser a madrinha dos condecorados Grau Cavaleiro da Ordem do Mérito Bombeiro Militar do DF. A presteza dos bombeiros do DF destaca-se em suas ações”, destacou Mayara. A comenda é destinada a bombeiros militares, autoridades e personalidades que contribuíram com as ações à sociedade.

Foto: Arquivo Pessoal