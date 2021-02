Primeira-dama Mayara Noronha doa sangue na véspera de seu aniversário

PUBLICIDADE

Na véspera de seu aniversário, a primeira-dama Mayara Noronha doou sangue no Hemocentro de Brasília. Ela foi hoje acompanhada por assessores e colaboradores que seguiram o exemplo da esposa do governador Ibaneis Rocha. “Não basta falar da importância da doação de sangue, temos que arregaçar as mangas e e ter atitude. Doar sangue é salvar vidas”, disse. Mayara também destacou que o melhor presente que poderia ganhar de aniversário é ajudar ao próximo. “Doar sangue é doar esperança”.

Fotos: Glênio Dettmar