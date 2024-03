Primeira academia seis estrelas de Brasília é aberta no Noroeste

O empresário Leandro Vaz e a esposa Patrícia, ao lado dos sócios Eilson Studart, Márcia Queiroz, Marcelo Queiroz, André Studart, Maico Ribeiro, Ícaro Rollemberg, Otávio Gatti, Luiz Carlos Loiola, Marcello Moreira e Ravell Nava, foram os anfitriões, na semana que passou, do concorrido evento de inauguração da Academia Six, a primeira seis estrelas aberta em Brasília, localizada no Noroeste.

Um coquetel para um seleto grupo de convidados marcou a inauguração do espaço que promete revolucionar o segmento de academia de ginástica e malhação no Distrito Federal, com serviço de excelência e aparelhagens de última geração. Empresários, políticos, esportistas, jornalistas, formadores de opinião e personalidades do circuito social de Brasília marcaram presença na abertura oficial.

TALHERES

Um dos principais restaurantes italianos da capital, o Nino Cucina, após passar por uma sequência de reformulações, recebe jornalistas e formadores de opinião para jantar de degustação hoje. Além da apresentação do cardápio, que ganhou novidades nos últimos meses, o restaurante também irá apresentar as mudanças feitas recentemente na casa.

ABERTURA

Contagem regressiva para a inauguração da Clínica Iaso Medicina da Dor, no próximo dia 13, às 18h, no Vitrium Centro Médico, na L2 Sul. O conceituado médico neurologista Frank Nelson Cruz Venâncio será o anfitrião da noite. O espaço é um dos mais modernos do país voltados para o segmento da dor. O evento de abertura contará com o catering da banqueteira Khenia Gomes.

PODCAST…

Contagem regressiva para a estreia do Podcast DNA de Leões, que será lançado com episódios ao vivo, com o objetivo de gerar interação e engajamento entre os participantes, todos escolhidos de acordo com sua expertise, história e ensinamento que irá proporcionar aos internautas. O podcast terá estrutura própria, no JK Shopping…

…DOS LEÕES

…na Ligamar Seguros, com apresentação do empresário Manoel Alexandre, que explicou para a coluna o que poderá ser conferido no conteúdo. “Os convidados serão escolhidos minuciosamente. Serão pessoas com histórias sólidas e que possam compartilhar experiências transformadoras para quem estiver acompanhando”, detalhou o idealizador Manoel Alexandre.

MOSTRA

A Embaixada da Suíça apresenta a Le Corbusier – A Arquitetura moderna declarada Patrimônio da Humanidade. A exposição, em cartaz no SESC 504 Sul até o dia 24, comemora os seis anos da inscrição de 17 obras de Le Corbusier no Patrimônio Mundial da Humanidade da Unesco e apresenta o trabalho do suíço fundador da arquitetura moderna e emblemática em Brasília.

PISCIANOS

A terça-feira promete ser especial para os aniversariantes do dia: decoradora May Moura, advogada Isadora Campos, empresária Patrícia Viana, delegado Miguel Lucena, empresário Mardey Bicalho, jornalistas Rafael Carlos Guimarães e Juliana Dantas e o empresário Habib Naoum, que brindam mais um ano de vida recebendo os cumprimentos pela data.

Foto: Arquivo Pessoal