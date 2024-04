Presidente Lula viaja para Colômbia onde cumpre agenda oficial

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva inicia hoje visita oficial à Colômbia a convite do presidente do país, Gustavo Petro. Os presidentes Lula e Petro realizarão um encontro de trabalho com foco nas iniciativas para promover comércio e investimentos, além do bem-estar das populações brasileira e colombiana e do desenvolvimento sustentável, em especial por meio da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica. Lula também participará da inauguração da 36ª Feira Internacional do Livro de Bogotá, em que o Brasil é o país convidado de honra e cujo tema será Ler a Natureza.

A feira, que será realizada entre os dias 17 de abril e 2 de maio, incluirá relevante programação cultural, com eventos de promoção da literatura, do cinema, da fotografia e da música do Brasil. Ainda no Colômbia o presidente brasileiro participa de um fórum empresarial promovido pela ApexBrasil e também pela agência de promoção comercial colombiana ProColombia. A programação incluirá painéis sobre temas como tecnologia, reindustrialização e segurança alimentar.

Brasil e Colômbia mantêm intercâmbio comercial, sendo o Brasil o 3º maior parceiro do país vizinho. Em 2023, o comércio bilateral totalizou US$ 6,1 bilhões. As exportações brasileiras alcançaram US$ 3,8 bilhões, e as importações da Colômbia, US$ 2,3 bilhões. Lula faz sua segunda visita à Colômbia neste terceiro mandato presidencial. A primeira ocorreu em julho de 2023, quando esteve com Petro em Leticia, cidade amazônica na fronteira entre os dois países, para um fórum.

